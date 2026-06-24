Epstein Testimony : माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने 10 जून को अमेरिकी कांग्रेस की हाउस ओवरसाइट कमेटी के साथ हुई बंद कमरे में पूछताछ के दौरान अपने 3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया. ये जानकारी अब तब सामने आई जब उनकी गवाही की ट्रांसक्रिप्ट मंगलवार को सार्वजनिक की गई/
ये पूछताछ कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े एक जांच का हिस्सा थी. इसमें ये देखा जा रहा था कि क्या एपस्टीन ने गेट्स के निजी जीवन से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल उन पर दबाव बनाने के लिए किया था.
गेट्स ने कहा कि एपस्टीन को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरकी जानकारी मिल गई थी और उसने इस जानकारी का इस्तेमाल दबाव बनाने की कोशिश में किया. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें कभी ब्लैकमेल नहीं किया गया.
गेट्स ने बताया कि जिन तीन महिलाओं के साथ उनके संबंध रहे, उनमें से दो रूस की थीं- ब्रिज खिलाड़ी मीला एंटोनोवा और न्यूक्लियर साइंटिस्ट करिमा निग्मातुलिना. बाद में सांसदों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने तीसरे संबंध की भी पुष्टि की, जो मेडिकल एंटरप्रेन्योर डॉ एलिस जैकब्स नेसलरॉड से जुड़ा था. ये जानकारी जेफरी एपस्टीन से संबंधित एक ईमेल के आधार पर सामने आई.
गेट्स ने कहा, 'हां, एक समय ऐसा था जब मेरा डॉ जैकब्स नेसलरॉड के साथ अफेयर था जांच के दौरान सामने आया कि एपस्टीन को इन संबंधों की जानकारी पहले से हो सकती थी और उसने इसे अपनी बातचीत में लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी.'
गेट्स ने ये भी साफ किया कि उनका एपस्टीन के आपराधिक कृत्यों से कोई संबंध नहीं था और उन्हें उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि वे अनजाने में एपस्टीन से जुड़े पीड़ितों के संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं उनकी फाउंडेशन से जुड़ी हुई थीं.
गेट्स ने ये भी कहा कि उन्हें कभी कोई यौन संचारित रोग (STD) नहीं हुआ.
गेट्स ने बताया कि उन्होंने 2011 से 2014 के बीच एपस्टीन से लगभग 12 से 14 बार मुलाकात की थी. इनमें दो स्काइप कॉल भी शामिल थीं. उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश बातचीत फिलानथ्रॉपी और वैश्विक स्वास्थ्य परियोजनाओं से जुड़ी हुई थी. लेकिन, उन्होंने माना कि एपस्टीन से मिलना उनकी गलती थी. गेट्स ने यह भी बताया कि जब एपस्टीन के वादे उनके लिए किसी लाभ में नहीं बदले, तो उन्होंने उससे संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया.