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रूसी न्यूक्लियर वैज्ञानिक समेत 3 महिलाओं के साथ था अफेयर... बिल गेट्स ने खुद बताया, कभी नहीं हुआ STD

गेट्स ने कहा कि एपस्टीन को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरकी जानकारी मिल गई थी और उसने इस जानकारी का इस्तेमाल दबाव बनाने की कोशिश में किया. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें कभी ब्लैकमेल नहीं किया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:14 PM IST
रूसी न्यूक्लियर वैज्ञानिक समेत 3 महिलाओं के साथ था अफेयर... बिल गेट्स ने खुद बताया, कभी नहीं हुआ STD
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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