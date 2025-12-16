Advertisement
कभी दुनिया पर था राज, लेकिन अब बिल गेट्स की कमाई पर लगा ब्रेक, एक साल में ₹3755342920000 स्वाहा

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस साल गेट्स की नेट वर्थ $41.3 बिलियन कम हो गई है और अब वह $117 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 16वें स्थान पर हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:11 PM IST
Bloomberg Billionaires Index : माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स 2013 से 2017 तक लगातार पांच सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे. इसके बाद भी वह दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल रहे. हालांकि, इस साल उनकी नेट वर्थ और रैंकिंग में काफी गिरावट आई है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस साल गेट्स की नेट वर्थ $41.3 बिलियन कम हो गई है और अब वह $117 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 16वें स्थान पर हैं. गेट्स, टॉप 30 में एकमात्र अरबपति हैं जिनकी नेट वर्थ इस साल कम हुई है.

गेट्स से पहले, मेक्सिको के कार्लोस स्लिम 2009 से 2012 तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे. गेट्स के बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस के पास चार सालों तक रहा. 2022 में, एलन  मस्क ने यह खिताब हासिल किया. लेकिन अगले साल 2023 में यह फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट के पास चला गया. हालांकि, 2024 में मस्क ने वापसी की और अपनी जगह वापस हासिल कर ली और तब से यह खिताब उन्हीं के पास है.

मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी 

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क $638 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो $600 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचे हैं और माना जाता है कि अगले साल वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कंपनी, SpaceX , अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

फोर्ब्स की रिपोर्टस के मुताबिक सोमवार को एलन मस्क की संपत्ति 600 अरब डॉलर यानी 5,44,93,41,00,00,000 रुपये के पार चली गई. SpaceX IPO लाने जा रही है. xAI का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है. स्पेसएक्स के  रिकॉर्ड वैल्यूएशन के चलते मस्क की दौलत 600 अरब डॉलर के पार चली गई. रिपोर्ट के मुताबिक अगर SpaceX शेयर बाजार में इंट्री करता है तो एलन मस्क की कुल संपत्ति 670 अरब डॉलर से भी अधिक हो जाएगी.  

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Bloomberg Billionaires Index

