बिलियन डॉलर की कंपनी अब भारत में नहीं कमा पाएगी एक भी रुपया! स्टाफ के सामने झलका CEO का दर्द; 60% कर्मचारियों की होगी छंटनी!
Advertisement
trendingNow12904910
Hindi Newsबिजनेस

बिलियन डॉलर की कंपनी अब भारत में नहीं कमा पाएगी एक भी रुपया! स्टाफ के सामने झलका CEO का दर्द; 60% कर्मचारियों की होगी छंटनी!

सोचिए, एक बिलियन डॉलर की कंपनी जिसने कुछ ही सालों में भारत में गेमिंग की दुनिया पर राज किया, आज उसी कंपनी को यह कहना पड़ रहा है कि अब यहां से एक रुपया भी कमाई नहीं होगी.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलियन डॉलर की कंपनी अब भारत में नहीं कमा पाएगी एक भी रुपया! स्टाफ के सामने झलका CEO का दर्द; 60% कर्मचारियों की होगी छंटनी!

सोचिए, एक बिलियन डॉलर की कंपनी जिसने कुछ ही सालों में भारत में गेमिंग की दुनिया पर राज किया, आज उसी कंपनी को यह कहना पड़ रहा है कि अब यहां से एक रुपया भी कमाई नहीं होगी. जी हां, हम बात कर रहे हैं मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) की, जिसने लाखों युवाओं को ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की लत लगाई और करोड़ों का कारोबार खड़ा किया. हालांकि, अब सरकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन के बाद हालात ऐसे बदल गए कि कंपनी को अपने ही कर्मचारियों को बुरी खबर सुनानी पड़ी.

भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगे बैन ने देश के सबसे बड़े ई-गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) की जमीन ही खिसका दी हैय कभी अरबों डॉलर की वैल्यूएशन पाने वाली यह कंपनी अब भारत में एक भी रुपया कमाने में सक्षम नहीं होगी. कंपनी के सीईओ साई श्रीनिवास ने अपने कर्मचारियों को भेजे मेल में साफ कहा है कि भारत से आने वाला पूरा रेवेन्यू खत्म हो गया है और इस वजह से भारी भरकम छंटनी करनी पड़ेगी.

सीईओ के शब्दों में झलकता दर्द
कर्मचारियों को भेजे मेल में श्रीनिवास ने लिखा, "यह हमारे लिए बेहद भारी मन से लिया गया फैसला है कि हमें भारत टीम को बड़े पैमाने पर डाउनसाइज करना पड़ेगा. हम प्रभावित कर्मचारियों को हर संभव मदद देंगे." रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के करीब 500 भारतीय कर्मचारियों में से 300 की छंटनी होगी. इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन्स, इंजीनियरिंग और लीगल जैसी अहम टीमें प्रभावित होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- MPL में गेम ओवर! 60% कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी, क्या खत्म हो जाएगा गेमिंग इंडस्ट्री का खेल?

100 मिलियन डॉलर का था भारतीय रेवेन्यू
रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024-25 में MPL का भारत से रेवेन्यू लगभग 100 मिलियन डॉलर रहा था. यानी कंपनी की कुल कमाई का लगभग 50% हिस्सा यहीं से आता था. हालांकि, सरकार के ताजा फैसले के बाद अब कंपनी का यह पूरा बिजनेस ध्वस्त हो गया है. 2021 में पीक XV पार्टनर्स से बैक्ड एमपीएल की वैल्यूएशन 2.3 बिलियन डॉलर आंकी गई थी.

फ्री-टू-प्ले गेम्स और अमेरिका की ओर रुख
भारी नुकसान और कर्मचारियों की छंटनी के बीच एमपीएल अब अपना फोकस अमेरिका और फ्री-टू-प्ले गेमिंग मॉडल पर शिफ्ट कर रही है. यह एक बड़े पैमाने पर बिज़नेस डाउनसाइजिंग का हिस्सा है.

गेमिंग इंडस्ट्री को तगड़ा झटका
भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में पेड ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाया था. सरकार का कहना है कि ऐसे गेम्स युवाओं को आर्थिक नुकसान और लत की ओर धकेल रहे हैं. इस फैसले ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया, जो 2029 तक 3.6 बिलियन डॉलर का उद्योग बनने की ओर बढ़ रही थी.

ड्रीम11 का अलग रास्ता
एमपीएल की बड़े कॉम्पिटिटर कंपनी ड्रीम11 ने भी पेड फैंटेसी गेम्स बंद कर दिए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप छोड़ी है. लेकिन ड्रीम11 के सीईओ हर्ष जैन का कहना है कि वे किसी भी तरह की छंटनी नहीं करेंगे. इसके बजाय कंपनी नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल पर काम करेगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

MPL layoffs

Trending news

'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
;