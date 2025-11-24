क्या है ब्रिटेन का ‘सुपर रिच टैक्स’? लक्ष्मी मित्तल क्यों छोड़ रहे हैं UK, अब दुबई बना पसंदीदा ठिकाना

Lakshmi Mittal : भारतीय मूल के स्टील टायकून और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) ने आखिरकार ब्रिटेन छोड़ने का फैसला कर लिया है. UK की लेबर सरकार द्वारा अमीरों पर सख्त टैक्स सुधार (खासतौर पर वेल्थ टैक्स और नॉन-डोम स्टेटस खत्म किए जाने) की तैयारी के बीच ये कदम उठाया आया है. The Sunday Times की रिपोर्ट के मुताबिक, मित्तल अब अपना समय स्विट्जरलैंड और दुबई के बीच गुजारेंगे.

तीन दशक का पुराना नाता

पिछले 30 सालों से मित्तल ब्रिटिश बिजनेस और सोसाइटी का अहम हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदीं. फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स में निवेश किया. लेबर पार्टी को £5 मिलियन से अधिक का योगदान दिया है. साल 2008 में उनकी संपत्ति £27.7 बिलियन के शिखर पर आ गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रिटेन की लेबर सरकार ने हाल ही में 'non-dom' टैक्स स्टेटस खत्म करने की घोषणा की है. ये स्टेटस विदेशी मूल के व्यक्तियों को सिर्फ ब्रिटेन में कमाई पर टैक्स देने की अनुमति देता था. मित्तल के एक करीबी सलाहकार ने The Sunday Times से कहा, मुख्य समस्या आयकर या कैपिटल गेन टैक्स नहीं था… असली मुद्दा इंहेरिटेंस टैक्स था. अमीर विदेशी समझ नहीं पाते कि उनकी दुनिया भर की संपत्ति पर UK क्यों 40% इनहेरिटेंस टैक्स लगाए.

ब्रिटेन में इनहेरिटेंस टैक्स 40% तक जा सकता है, जबकि दुबई में 0% है स्विट्जरलैंड में भी कई छूटें मिलती हैं. इन्हीं कारणों से कई धनी विदेशी परिवार UK छोड़ने लगे हैं.

दुबई में बड़ा निवेश, नया लग्जरी ठिकाना तैयार

मित्तल के पास पहले से दुबई में एक घर है. अब उन्होंने Naïa Island के Cheval Blanc डेवलपमेंट में पांच प्राइम प्लॉट खरीदे हैं. हर प्लॉट की कीमत करीब $25 मिलियन बताई जा रही है. इसके अलावा उन्होंने इस साल Emirates हिल्स में $200 मिलियन का मेगा मेंशन भी खरीदा है, जिसे मिडिल ईस्ट का Beverly Hills” कहा जाता है. ये सभी खरीदारी उनके दुबई को नया हब बनाने की ओर इशारा करती है.

लक्ष्मी मित्तल की विरासत और वैश्विक साम्राज्य

राजस्थान के स्टील कारोबारी परिवार में जन्म

यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कॉमर्स डिग्री

1976 में इंडोनेशिया में पहला स्टील प्लांट स्थापित किया

यही कंपनी आगे चलकर ArcelorMittal बनी. आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता, जिसमें 1.25 लाख से अधिक कर्मचारी हैं.