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LPG सिलेंडर पर 1 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

LPG ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर या OMC मोबाइल ऐप पर किया जा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 19, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:37 PM IST
LPG सिलेंडर पर 1 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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