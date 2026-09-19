/LPG सिलेंडर पर 1 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं, यानी कवरेज करीब 89.9% है. बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआती समय-सीमा 30 जून थी, जिसे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय देने के लिए कई बार बढ़ाया गया. अंतिम समय-सीमा 14 सितंबर 2026 रही. सरकार के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से OMCs ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है. इस दौरान SMS और WhatsApp संदेशों, विशेष शिविरों, IVRS संदेशों, मोबाइल नोटिफिकेशन तथा अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए जागरूक किया गया.