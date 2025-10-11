Bira 91: बीयर कंपनी में मचा बवाल, कर्मचारियों ने की फाउंडर को हटाने की मांग, जानें क्या है मामला?

Bira 91 : क्राफ्ट बीयर ब्रांड Bira 91 की पेरेंट कंपनी B9 Beverages में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के 250 से अधिक कर्मचारियों ने बोर्ड, प्रमुख निवेशकों और लेंडर्स को एक पेटिशन भेजकर कंपनी के फाउंडर और CEO अंकुर जैन को मैनेजमेंट से हटाने की मांग की है. कंपनी वित्तीय दबाव और नेतृत्व से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है.

कर्मचारियों ने उठाए कई सवाल

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, ये कदम सितंबर में हुई एक टाउन हॉल मीटिंग के बाद उठाया गया, जिसमें कर्मचारियों ने कई सवाल उठाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों ने कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता जताई है और बोर्ड से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है. इन कर्मचारियों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता, पारदर्शिता की कमी, वेतन और बकाया भुगतान में देरी का हवाला दिया है. इसके साथ ही लेनदारों द्वारा दायर मामलों में बिगड़ती वित्तीय स्थिति और विक्रेता के लंबित भुगतानों का भी हवाला दिया.

B9 Beverages 2015 में बनी थी. इसने अपने ब्रांड Bira 91 के जरिए भारतीय क्राफ्ट बीयर मार्केट में तेजी से जगह बनाई थी. कंपनी में Kirin होल्डिंग्स और Peak XV Partners जैसे बड़े निवेशक शामिल हैं. B9 बेवरेजेज का नियंत्रण जैन और उनके परिवार के पास है, जिनकी इसमें 17.8% हिस्सेदारी है. किरिन होल्डिंग्स 20.1% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदार बनी हुई है. अंकुर जैन ने कहा कि कंपनी को प्रमुख शेयर होल्डर को संबोधित ऐसी किसी याचिका की जानकारी नहीं है. बोर्ड को कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है. उन्होंने सितंबर में प्रोडक्शन में 'रुकावट' की बात स्वीकार की. लेकिन उम्मीद है कि प्रोडक्शन इसी महीने फिर से शुरू हो जाएगा.

कंपनी पर वित्तीय दबाव

बता दें, 250 से ज्यादा कर्मचारियों ने बोर्ड और निवेशकों को शिकायत भेजी. इसमें करीब सैलरी छह महीने से सैलरी पेंडिंग है, PF और TDS पेमेंट भी नहीं हुआ है. कंपनी का कुल बकाया 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 700 से ज्यादा कर्मचारियों की संख्या घटकर 260 रह गई है.