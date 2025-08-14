इस सिक्के की कीमत ₹1.08 करोड़, इसके आगे सोने-चांदी की चमक भी पड़ी फीकी, इस तेजी के पीछे कौन?
Advertisement
trendingNow12880499
Hindi Newsबिजनेस

इस सिक्के की कीमत ₹1.08 करोड़, इसके आगे सोने-चांदी की चमक भी पड़ी फीकी, इस तेजी के पीछे कौन?

क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन की कीमत आसमान छू रही है.  सोने-चांदी की कीमत भी इसके सामने फीकी पड़ चुकी है. अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच  गया है. एक सिक्के की कीमत 1.08 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 14, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस सिक्के की कीमत ₹1.08 करोड़, इसके आगे सोने-चांदी की चमक भी पड़ी फीकी, इस तेजी के पीछे कौन?

Bitcoin Price: क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन की कीमत आसमान छू रही है.  सोने-चांदी की कीमत भी इसके सामने फीकी पड़ चुकी है. अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच  गया है. एक सिक्के की कीमत 1.08 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस तेजी के पीछे ग्लोबल बाजारों से मिल रहे संकेत हैं. अमेरिकी टैरिफ की वजह से ग्लोबल मार्केट हिला हुआ है. ग्लोबल मार्केट में जोखिम भरे निवेश के बढ़ते ट्रेंड की ओर इशारा करता है. 

गुरुवार को 1,24,210 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अधिक उदार मौद्रिक नीति की बढ़ती उम्मीदों के बीच प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने गुरुवार को 1,24,210 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ.  विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के क्रिप्टो समर्थक रुख के तहत, सहायक वित्तीय सुधारों ने निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया.   RBI ने बदला चेक क्लीयरेंस का नियम, अब 2 दिन नहीं बस कुछ घंटों में आएगा चेक का पैसा, 4 अक्टूबर से नया सिस्टम

 

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति 0.9 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 124,210 डॉलर पर पहुंच गई, जो जुलाई में अपने पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गई. लेकिन सुबह 10.30 बजे तक, बिटकॉइन गिरकर 1,23,036.80 डॉलर पर आ गया. दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो-टोकन ईथर भी 4,780.04 डॉलर पर पहुंच गया, जो 2021 के अंत के बाद का उच्चतम स्तर है.  बाजारों को इस बात का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती लागू करेगा, जो संभवतः सितंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हो सकती है. यह आशावाद हाल के आंकड़ों से उपजा है, जिसमें दिखाया गया है कि जुलाई में अमेरिकी मुद्रास्फीति सालाना आधार पर केवल 2.7 प्रतिशत बढ़ी, जो अपेक्षित 2.8 प्रतिशत से कम है, जो कम ब्याज दरों के पक्ष को मजबूत करता है.  

निरंतर संस्थागत खरीद और ट्रंप प्रशासन द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश को आसान बनाने के कदमों ने अनुकूल परिस्थितियों को मजबूत किया है. स्थिर मुद्रा नियमों के पारित होने और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) द्वारा डिजिटल परिसंपत्तियों को समायोजित करने के लिए नियमों में बदलाव ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है.  विश्लेषकों ने कहा कि 1,25,000 डॉलर से ऊपर लगातार ब्रेक बिटकॉइन को 150,000 डॉलर तक पहुंचा सकती है. ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद, जिन्होंने खुद को 'क्रिप्टो राष्ट्रपति' घोषित किया है, बिटकॉइन की कीमत सालाना आधार पर लगभग 32 प्रतिशत बढ़ी है. पिछले हफ्ते एक कार्यकारी आदेश ने 401(के) सेवानिवृत्ति खातों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से अनुकूल होते नियामक वातावरण का संकेत मिलता है.  

कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, ट्रंप के चुनाव के बाद से क्रिप्टो क्षेत्र का कुल बाजार पूंजीकरण नवंबर 2024 में लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है. यह तेजी बिटकॉइन से आगे भी जारी रही, जहां सोलाना, एक्सआरपी और डॉगकॉइन जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो बिटकॉइन से ऑल्टकॉइन की ओर कैपिटल रोटेशन की अटकलों से प्रेरित थी.  आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bitcoin

Trending news

किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
;