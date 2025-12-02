बिटकॉइन की उड़ान फिर शुरू, भारी बिकवाली के बाद $90,000 से ऊपर उछला

Bitcoin Bounce Back : बिटकॉइन (Bitcoin) में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. मंगलवार को बिटकॉइन $90,000 से ऊपर चढ़ गया है. इस उछाल ने महीनों से चल रही गिरावट में थोड़ी राहत दी. मंगलवार को क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी करेंसी बिटकॉइन 5.6% बढ़कर $91,269 पर पहुंच गई है. ट्रेडर्स अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि सेंटीमेंट अभी भी कमजोर है और क्रिप्टो मार्केट में तनाव के संकेत बने हुए हैं.

सोमवार को भारी बिकवाली से मार्केट में उथल-पुथल मचने के बाद मंगलवार सुबह बिटकॉइन वापस $90,000 से ऊपर चढ़ गया. क्रिप्टो मार्केट में गिरावट इक्विटी में कमजोर शुरुआत के बाद आई थी. लेकिन मंगलवार को दोनों मार्केट ऊपर चले गए क्योंकि नई तेजी ने रिस्क वाले एसेट्स को ऊपर उठाया है. क्रिप्टो मार्केट की करेंसी ईथर $3000 के पास, सोलाना $134 और XRP $2.15 के पास ट्रेड कर रहा है.

अक्टूबर से अबतक 30% की गिरावट

अक्टूबर की शुरुआत में रिकॉर्ड बनाने के बाद से बिटकॉइन लगभग 30% गिर गया है.

फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार

क्वांटिटेटिव एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक्सिस के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस किम ने कहा, 'कुल मिलाकर माहौल सतर्क है. क्रिप्टो-नेटिव ट्रेडर्स घबराए हुए हैं.' उन्होंने कहा कि इस बीच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्क बढ़ाने से पहले अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

एरिक ट्रंप को हुआ भारी नुकसान

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी वर्चुअल करेंसी भी बिकवाली में फंस गई हैं. एरिक ट्रंप की को-फाउंडेड क्रिप्टो माइनर अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प के शेयर मंगलवार को 30 मिनट से भी कम समय में अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो बैठे. जबकि बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग कई बार रोकी गई है. इसका स्टॉक 51% तक गिर गया है.