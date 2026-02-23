Advertisement
DNA: बिटकॉइन का क्रैश क्या गोल्ड के लिए फायदेमंद? जानें क्यों डूबते मार्केट के बीच चमक रहा है सोना

DNA: बिटकॉइन का 'क्रैश' क्या गोल्ड के लिए फायदेमंद? जानें क्यों डूबते मार्केट के बीच चमक रहा है सोना

Gold Vs Bitcoin: बिटकॉइन के क्रैश होने और वैश्विक अस्थिरता के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड तेजी से बढ़ी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन का क्रैश क्या गोल्ड के लिए फायदेमंद है या नहीं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:21 AM IST
DNA: बिटकॉइन का 'क्रैश' क्या गोल्ड के लिए फायदेमंद? जानें क्यों डूबते मार्केट के बीच चमक रहा है सोना

Gold Vs Bitcoin: आज सोने की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई. करेक्शन के बाद एक बार फिर से सोने का दाम बढ़ रहा है. और ये बढ़ोतरी अभी रुकने वाली भी नहीं है. आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने बाद 10 ग्राम गोल्ड का दाम 2 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा. सोने को लेकर ये भविष्यवाणी ऐसे समय में की जा रही है..जब क्रिप्टो करेंसी 'बिटकॉइन' क्रैश हो चुकी है. इसमें लगातार तेज गिरावट से निवेशकों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं. अब सवाल है क्या बिटकॉइन का क्रैश होना सोने के लिए फायदेमंद है? क्यों दावा किया जा रहा है कि अगले 4 महीने में गोल्ड 25 प्रतिशत और महंगा होने वाला है? क्या गोल्ड का 'बिटकॉइन' से कोई संबंध है? या फिर इसके और दूसरे कारण हैं? मित्रों, इन सवालों को आज हम डिकोड करेंगे लेकिन पहले जानिए, आज बाजार में सोने की स्थिति क्या है?

फिर चमक उठा सोना
मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज में आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम एक लाख 60 हजार 79 रूपये हो गया, जबकि मुंबई के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत एक लाख 61 हजार 350 रुपये हो गई है. 16 फरवरी के बाद सोने की कीमतों में गिरावट हुई थी. 17 और 18 फरवरी को दो दिन सोने के दाम गिरे थे. लेकिन 19 फरवरी से लगातार मूल्य में बढ़ोतरी ही हो रही है. आज सोना बढ़ते-बढ़ते नए स्तर पर पहुंच गया. इतना ही नहीं अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो जितने दाम हैं उसपर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा. सोने के साथ-साथ आज चांदी की कीमत में भी चमक आई है. एक किलो चांदी का भाव एक ही झटके में लगभग 6 प्रतिशत बढ़ गया.

चांदी में 'सुपर विस्फोट'
मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज में एक किलो चांदी की कीमत 2 लाख 68 हजार रुपये प्रतिकिलो के पार पहुंच गई है. वहीं मुंबई के सर्राफा बाजार में एक दिन में चांदी 25 हजार रूपये से ज्यादा मंहगी हो गई. सर्राफा बाजार में जो चांदी कल तक पौने तीन लाख रुपये प्रति किलो बिक रही थी. वो आज तीन लाख रूपये तक पहुंच गई है. मतलब एक ग्राम चांदी की कीमत 300 रुपये हो गई है. हालांकि चांदी फरवरी में सवा 14 प्रतिशत तक गिर चुकी है. लेकिन 18 फरवरी के बाद से चांदी भी मजबूती की ओर हैचांदी और सोना दोनों का रेट ग्राफ फिर से ऊपर की ओर जा रहा है. लेकिन सोने को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है. अब हम उसके बारे में बताना चाहेंगे. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 2025 में नया रिकॉर्ड बनाकर 4 हजार डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था. आज वो 5150 डॉलर प्रति औंस पर है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने में सोने के दाम एक हजार डॉलर प्रति औंस और बढ़ सकते हैं. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक अगले चार महीने में सोना 6200 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा. मतलब भारत में 10 ग्राम सोने का दाम एक लाख 98 हजार 484 रूपया हो जाएगा. इस हिसाब से अगर देखें तो जून में अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपये चुकाने होंगे. पिछले साल जून में ही 10 ग्राम सोना 96 हजार के आसपास बिक रहा था. वही इस जून में दोगुना से भी ज्यादा हो जाने की संभावना है. जून के महीने में शादी ब्याह का सीजन होता है. ऐसे में इस मूल्य वृद्धि का असर सीधे आमलोगों पर पड़ने वाला है.

क्यों अनिश्चितता के दौर में सोना ही बनता है सहारा?
अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि "जब बाज़ार में डर बढ़ता है, लोग कीमत से ज़्यादा वैल्यू ढूंढते हैं और इतिहास में सोना वैल्यू का प्रतीक रहा है." सोने की कीमतों में जो चमक दिख रही है, जिस रफ्तार से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं. वो भी वॉरेन बफेट के तर्कों के इर्द-गिर्द ही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की अस्थिरता है, वो सोने के दाम में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है. जब यूबीएस जैसा वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जून तक सोने के दाम 2 लाख रुपये प्रतिग्राम तक पहुंचने का अनुमान है, तब क्रिप्टो बाजार में कोहराम मचा हुआ है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन अपने हाई लेवल से लगभग आधा हो चुकी है.  ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों की बेरुखी को आंकड़ों के साथ दिखाया गया है. अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत एक करोड़ 5 लाख रुपये थी. जो आज की तारीख में गिरकर 60 लाख 30 हजार रुपये के आसपास है. ये बहुत बड़ी गिरावट है. जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वैश्विक टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इससे भी निवेशक डर गए हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बिटकॉइन के लिए अब लगभग 55 लाख रूपये का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है. अगर बिटकॉइन इससे भी नीचे गया तो क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा हाहाकार मच सकता है. बिटकॉइन के लिए मुश्किलें सिर्फ मूल्यों का टूटना नहीं है, सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो निवेशक बिटकॉइन में गिरावट होने पर उसकी खरीदारी करते थे. वो भी उसे खरीद नहीं रहे हैं. मतलब कि गिरावट के समय खरीदारी करने वाले गायब हैं. कोई बिटकॉइन खरीद ही नहीं रहा है. बिटकॉइन को लेकर निवेशकों का मत बहुत साफ है. वे आज भी बिटकॉइन को एक सट्टा निवेश ही समझते हैं. बिटकॉइन सोने की जगह नहीं ले रहा है और यह डिजिटल गोल्ड भी नहीं है. हालांकि लोग डिजिटल  गोल्ड से भी पैसा निकाल रहे हैं.

क्यों गोल्ड ईटीएफ छोड़ अब असली सोना जमा कर रहे हैं निवेशक?
ब्लूमबर्ग की एक रपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन महीने में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड गोल्ड ईटीएफ से 16 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी हुई है. जबकि इसी दौरान बिटकॉइन में निवेश करने वाली ईटीएफ से लगभग 3 दश्मलव 3 अरब डॉलर यानी करीब 30 हजार करोड़ रुपये की निकासी हुई. इससे संकेत साफ है कि जो लोग डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा रहे थे. वो भी अब सीधे गोल्ड की बिस्किट खरीदकर रखना चाहते हैं. लोगों का भरोसा गोल्ड पर ही है. यही कारण है कि सोने की कीमत में आसमानी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है. अगर इसी रफ्तार से सोने के दाम बढ़े तो ये निश्चित तौर पर आमलोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा. ये सिर्फ निवेशकों का साधन बनकर रहेगा. अमेरिकी अरबपति और निवेशक रे डेलियो का मानना है कि "अनिश्चितता के समय भविष्यवाणी कठिन होती है, इसलिए निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर जाते हैं  जिससे सोने की मांग बढ़ती है." वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने जो भविष्यवाणी की है. उसका एक आधार अनिश्चितता भी है. ये अनिश्चितता अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर है, जिस तरह से अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ी है और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान को धमका रहे हैं. जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है कि खलीफा की परमाणु महत्वाकांक्षा रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता है. इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा युद्ध वाला माहौल बना है. तब-तब निवेशकों ने सुरक्षित ठिकाने की तलाश की है और सोना उनके लिए बेहतर विकल्प बना है. अमेरिका-ईरान में तनाव का असर भी सोने की कीमतों पर पड़ा है.

डॉलर की कमजोरी और फेड रिजर्व का दांव
इसके अलावा अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का एक्शन भी गोल्ड में निवेश की एक वजह है. 10 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की थी. ब्याज दरों में ये कटौती आगे भी जारी रहने की संभावना है. इस साल सितंबर तक 25-25 बेसिस पॉइंट की दो कटौती की उम्मीद है. ब्याज में कमी और डॉलर का कमजोर होना आमतौर पर सोने की खरीद के लिए सकारात्मक कारण माना जाता है. सोने के दाम में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह केंद्रीय बैंकों के सोने की खरीद भी है. UBS के मुताबिक, 2025 में  दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने 863 मीट्रिक टन सोना खरीदा. 2026 में यह आंकड़ा 950 टन तक पहुंच सकता है. इस सब के बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में सोने की कुल वैश्विक मांग पहली बार 5000 मीट्रिक टन के पार चली गई. एशिया में बढ़ती आय और ज्वैलरी की मांग बढ़ी हुई है, जबकि सप्लाई लगभग स्थिर है. अर्थशास्त्र कहता है कि जब-जब डिमांड बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है या स्थिर रहती है तो महंगाई बढ़ जाती है. यही सोने के साथ भी होने वाला है. इसीलिए दावा किया जा रहा है कि जून तक 10 ग्राम सोना 2 लाख के पार पहुंच जाएगा. हालांकि जो निवेशक हैं. उन्हें हर पहलुओं को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए.

