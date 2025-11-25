Bitcoin Latest Price: जनवरी 2024 के बाद बिटकॉइन पर सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर है. बिटकॉइन को जिन्होंने 20-30 हजार डॉलर में खरीदा था, वो अब इसे एक लाख डॉलर के ऊपर बेचकर मालामाल हो रहे हैं.
Bitcoin Crash: बिटकॉइन के लिए नवंबर 2025 का महीना सबसे बुरा रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पिछले तीन साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट झेल रही है. बिटकॉइन इस महीने 21% तक टूट गई है. 25 नवंबर को यह 88,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रही थी, जबकि अक्टूबर में इस रेट 1,26,000 डॉलर तक पहुंच गई थी. अब सवाल यह है कि आखिर बिटकॉइन में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? आइए जानते है इसके तीन सबसे बड़े कारण-
मुनाफावसूली से टूटी बिटकॉइन
जिन लोगों ने जनवरी 2024 से बिटकॉइन में निवेश कर रखा था. उन्होंने नवंबर महीने में एक साथ मोटा प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया. CoinGecko के डेटा के अनुसार 8 लाख बिटकॉइन बेचे गए. जनवरी 2024 के बाद बिटकॉइन पर सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर है. बिटकॉइन को जिन्होंने 20-30 हजार डॉलर में खरीदा था, वो अब इसे एक लाख डॉलर के ऊपर बेचकर मालामाल हो रहे हैं. निवेशकों की तरफ से लगातार बिकवाली के कारण कीमत में गिरावट आ रही है.
अमेरिका की दर कटौती पर कन्फ्यूजन
बिटकॉइन को कम ब्याज दर से सपोर्ट मिलती है. दिसंबर में तीसरी बार ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है. लेकिन फेडरल रिजर्व अब मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है. Pi42 के सीईओ अविनाश शेखर कहते हैं 'ब्याज दर कटौती पर अनिश्चितता ने निवेशकों को डराया है. हालांकि यदि दिसंबर में कटौती हुई तो बिटकॉइन में फिर से तेजी आ सकती है.
पूरा रिस्क मार्केट ही डूबा
बिटकॉइन में अकेले ही गिरावट नहीं देखी जा रही. टेक स्टॉक्स, AI कंपनियों आदि सभी के शयेर धड़ाधड़ नीचे आ रहे हैं. इसकी वजर ट्रंप की ट्रेड वॉर से जुड़ी धमकियां, महंगाई का डर और AI वैल्यूएशन का बुलबुला फूटने की आशंका. जब पूरा रिस्क मार्केट डर के साये में है तो बिटकॉइन भी 'रिस्क एसेट' की तरह बर्ताव करता है.