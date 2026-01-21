बिटकॉइन $90,000 से नीचे गिरा, 2 दिनों में 10% की गिरावट; क्या है इसके पीछे की कहानी?

Bitcoin Crash : बिटकॉइन $90,000 के निशान से नीचे गिर गया है. एक हफ्ते से अधिक समय में इसका सबसे कम लेवल था क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई और बढ़ते जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने जोखिम भरे एसेट्स से हाथ खींच लिए. क्रिप्टो मार्केट में आज यानी 21 जनवरी को तेज गिरावट देखने को मिली है. 21 जनवरी को बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना समेत कई बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आज बिटकॉइन फिसलकर $89,000 के नीचे पहुंच गया है, जबकि इथेरियम की कीमत भी गिरकर $3,000 से नीचे आ गई है.

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 9 जनवरी के बाद पहली बार $90,000 से नीचे गिर गई. ये इक्विटी, लॉन्ग-टर्म US ट्रेजरी और जापानी सरकारी बॉन्ड में हुए नुकसान जैसा ही था. क्योंकि डेट मार्केट में उथल-पुथल फैल गई है. मंगलवार को 4% तक गिरने के बाद बिटकॉइन ने बुधवार को एशियाई ट्रेडिंग घंटों में भी अपनी गिरावट जारी रखी है.

बिटकॉइन में भारी गिरावट

पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 2.27% गिरकर $89,456 पर ट्रेड कर रहा था. इस बीच इथेरियम 5.71% गिरकर $2,979 पर आ गया है. ऑल्टकॉइन्स में BNB, XRP, सोलाना, ट्रॉन, डॉगकॉइन, कार्डानो और हाइपरलिक्विड में 8% तक की गिरावट आई है. CoinMarketCap के मुताबिक, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 3.43% गिरकर $3.02 ट्रिलियन हो गया. CoinDCX रिसर्च टीम ने कहा कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट से $1.3 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है; पिछले 24 घंटों में लगभग $1 बिलियन के लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सिंगल लिक्विडेशन बिटकॉइन का था, जिसकी कीमत $13.52 मिलियन थी.

पिछले हफ्ते आई बड़ी गिरावट

पिछले सप्ताह एथेरियम में लगभग 10.42% की गिरावट आई है, जबकि बिटकॉइन में 5.77% की गिरावट आई. BNB, XRP, सोलाना, Tron, Dogecoin, Cardano और Hyperliquid में पिछले हफ्ते 16% से अधिक की गिरावट आई है. CoinSwitch ने कहा कि पिछले 24 घंटों में लगभग $1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है. क्रिप्टो मार्केट में स्थिरता आ रही है क्योंकि टैरिफ-आधारित महंगाई को लेकर चिंताएं निवेशकों को सतर्क रख रही हैं. बिटकॉइन $89,000 के पास बना हुआ है, जबकि इथेरियम $3,000 के निशान से नीचे फिसल गया है.

क्यों आई है गिरावट ?

जियो पॉलिटिकल संकट, भारी लिक्विडेशन और निवेशकों की रिस्क से बचने की इच्छा बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसियों की कीमतों में गिरावट का कारण बन रही है. डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रवैये से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है. निवेशकों के सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं हैं, जबकि क्रिप्टोकरेंसी में भारी बिकवाली देखने को मिली है. भारी लिक्विडेशन, बढ़ती बॉन्ड यील्ड, मैक्रो अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच बिटकॉइन $90,000 से नीचे गिर गया, जिससे क्रिप्टो मार्केट से लगभग $150 बिलियन साफ ​​हो गए हैं.