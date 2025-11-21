Advertisement
क्रिप्टो मार्केट में मचा हाहाकार, बिटकॉइन का बुरा वक्त! ऐतिहासिक गिरावट ने निवेशकों में मचाई दहशत

शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत एक समय 7.6% लुढ़ककर 80,553 डॉलर तक पहुंच गई है. इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम (Ether) भी लगभग 8.9% टूटकर 2,700 डॉलर से नीचे चली गई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:05 PM IST
क्रिप्टो मार्केट में मचा हाहाकार, बिटकॉइन का बुरा वक्त! ऐतिहासिक गिरावट ने निवेशकों में मचाई दहशत

Bitcoin Worst Performance : बिटकॉइन इस समय अपने 2022 के क्रिप्टो कोलैप्स के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में अब तक बिटकॉइन की कीमत में करीब 25% की गिरावट आ चुकी है. ये जून 2022 के बाद किसी भी एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट है.

बिटकॉइन में बड़ी गिरावट

शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत एक समय 7.6% लुढ़ककर 80,553 डॉलर तक पहुंच गई है. इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम (Ether) भी लगभग 8.9% टूटकर 2,700 डॉलर से नीचे चली गई है. छोटे टोकन भी भारी दबाव में रहे, जिससे क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन डॉलर के नीचे फिसल गया है. ये अप्रैल के बाद पहली बार हुआ है.

क्या फिर दोहराई जा रही है 2022 जैसी कहानी?

2022 में TerraUSD स्टेबलकॉइन के ढहने के बाद जो चेन-रिएक्शन शुरू हुआ था. उसने कई क्रिप्टो कंपनियों को दिवालिया बना दिया था और अंत में FTX के पतन तक पहुंच गया था. मौजूदा गिरावट फिर से वैसी ही आशंका पैदा कर रही हैं.

संस्थागत निवेश बढ़ने के बावजूद 30% से अधिक गिरावट

हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्रिप्टो को सपोर्ट मिल रहा है और संस्थागत निवेश भी बढ़ा है. फिर भी बिटकॉइन अक्टूबर में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद से 30% से ज्यादा गिर चुका है. 10 अक्टूबर की जबरदस्त $19 बिलियन की लिक्विडेशन ने पूरे क्रिप्टो मार्केट से लगभग $1.5 ट्रिलियन ख़त्म कर दिया था. पिछले 24 घंटों में ही $2 बिलियन से ज्यादा की नई लिक्विडेशन देखी गई है.

स्टॉक मार्केट का दबाव भी बना बोझ

अमेरिकी स्टॉक्स, Nvidia के बेहतर नतीजों के बाद उछले थे. अब फेड की संभावित दर कटौती पर अनिश्चितता के कारण फिर से कमजोर पड़ गए, जिससे क्रिप्टो मार्केट की मुश्किलें और बढ़ीं.

'फोर्स्ड सेलिंग' का संकेत

अपोलो क्रिप्टो के पोर्टफोलियो मैनेजर प्रतीक काला के अनुसार, 'मार्केट में सेंटिमेंट बेहद कमजोर है. ऐसा लगता है कि कोई बड़े स्तर पर मजबूरन बिकवाली कर रहा है. लेकिन इसका पैमाना अभी साफ नहीं है. एक क्रिप्टो वॉलेट, जिसे 'Owen Gunden' के नाम से पहचाना गया है और जिसमें 2011 से बिटकॉइन रखे गए थे, ने अक्टूबर के अंत से लेकर 1.3 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन बेच दिए.

मार्केट में बहुत ज्यादा डर 

Coinglass के इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंडेक्स के मुताबिक, क्रिप्टो ट्रेडर्स इस समय 2022 के मेल्टडाउन के बाद सबसे बड़े डर में हैं. इंडेक्स अब 'अत्यधिक भय' (Extreme Fear) की स्थिति दिखा रहा है.

संस्थागत निवेशक भी पीछे हटे

अमेरिका में लिस्टेड 12 बिटकॉइन ETFs ने गुरुवार को 903 मिलियन डॉलर की नेट आउटफ्लो देखी ये लॉन्च के बाद दूसरा सबसे बड़ा आउटफ्लो है. परपेचुअल फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट अक्टूबर के 94 बिलियन डॉलर के पीक से 35% गिर चुका है.

2010 के बाद सबसे लंबा डाउनट्रेंड

ब्लूमबर्ग एनालिस्ट के मुताबिक, बिटकॉइन ने शुक्रवार को लगातार 11वां  'लो' दर्ज किया ये 2010 के बाद सबसे लंबी गिरावट की चेन है.

