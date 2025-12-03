Advertisement
$92,000 के ऊपर लौटा बिटकॉइन, जानिए क्यों सतर्क बने हुए हैं निवेशक?

 दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 6.8% बढ़कर $92,323 पर पहुंच गई है जबकि दूसरा सबसे बड़ा टोकन इथेरियम 8% से ज्यादा उछलकर कुछ समय के लिए $3,000 से ऊपर चला गया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:02 PM IST
Cryptocurrency Market: 3 दिसंबर को बिटकॉइन (Bitcoin) $92,000 के लेवल से ऊपर चला गया है. जबकि 2 दिसंबर को ये $90,000 तक चढ़ गया था. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिकवरी लंबे समय तक चली बिकवाली के बाद हुई है. क्रिप्टो मार्केट में लगातार तनाव के संकेतों के बीच ट्रेडर्स सतर्क बने हुए हैं. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 6.8% बढ़कर $92,323 पर पहुंच गई है जबकि दूसरा सबसे बड़ा टोकन इथेरियम 8% से ज्यादा उछलकर कुछ समय के लिए $3,000 से ऊपर चला गया था.

क्रिप्टो मार्केट में तेजी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल मिलाकर कार्डानो, चेनलिंक और सोलाना जैसे छोटे टोकंस में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. CoinMarketCap के डेटा से पता चला कि कुल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.13 ट्रिलियन था, इसमें केवल  24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $159.47 बिलियन था.  

बिटकॉइन अक्टूबर की शुरुआत में 126,000 डॉलर के शिखर से गिरकर नवंबर के मिड में लगभग 90,000 डॉलर के नीचे आ गया था. ये करीब टॉप से लगभग 25-30 प्रतिशत की गिरावट थी. बिटकॉइन के स्पॉट ETFs में हाल ही में तगड़ा निवेश देखने को मिला है इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 5.1 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गई.

सतर्क बने हुए हैं मार्केट ट्रैकर्स

क्रिप्टोक्वांट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन फंडिंग रेट नेगेटिव हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिप्टो मार्केट सेंटिमेंट को मापने के लिए ये एक जरूरी मेट्रिक है और कम स्कोर का मतलब है कि फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी मंदी का माहौल बना रह सकता है. लेकिन, मार्केट ट्रैकर्स खुशी से झूम नहीं रहे हैं.

बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर XRP की प्राइस

बिटकॉइन- $92,430.04
इथेरियम- $3,029.82 
टीथर $1 पर ट्रेड कर रहा है
XRP $2.18 पर ट्रेड कर रहा है
बाइनेंस कॉइन $887.14 पर ट्रेड कर रहा है 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Cryptocurrency Market

