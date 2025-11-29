Advertisement
trendingNow13022856
Hindi Newsबिजनेस

बिटकॉइन ने फिर लगाई छलांग! 80K डॉलर तक टूटने के बाद 90K तक आई; फेड रेट कट होने से क्‍या होगा?

Crypto Market: क्र‍िप्‍टो मार्केट में प‍िछले द‍िनों जबरदस्‍त गि‍रावट देखी गई. लेक‍िन अब फ‍िर से इसमें तेजी देखने को म‍िल रही है. 80000 यूएस डॉलर तक टूटने वाली ब‍िटकॉइन अब चढ़कर 90000 यूएस डॉलर पर कारोबार कर रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिटकॉइन ने फिर लगाई छलांग! 80K डॉलर तक टूटने के बाद 90K तक आई; फेड रेट कट होने से क्‍या होगा?

Bitcoin Value: प‍िछले हफ्ते जबरदस्‍त तरीके से टूटने के बाद क्रिप्टो मार्केट की करेंसी बिटकॉइन में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. पिछले हफ्ते 80,000 डॉलर के निचले लेवल से करीब 12% उछलकर शनिवार को यह 90,688 डॉलर पर पहुंच गई. अमेरिकी इकोनॉमी के म‍िले-जुले संकेतों के बीच बिटकॉइन का यह रिबाउंड निवेशकों को राहत देने वाला है. पिछले 24 घंटे के दौरान बिटकॉइन 0.55% लुढ़का, जबकि इथेरियम 0.29% गिरकर 3,008 डॉलर पर आ गया.

बड़े अल्टकॉइन्स में XRP, BNB, सोलाना, डॉगकॉइन और कार्डानो 2% से ज्यादा नीचे आ गए. दूसरी तरफ ट्रॉन और हाइपरल‍िक्‍व‍िड 3% चढ़े. ग्लोबल क्र‍िप्‍टो मार्केट कैप 0.25% घटकर 3.09 ट्रिलियन डॉलर हो गया. डेल्टा एक्सचेंज की रिया सहगल ने कहा 'अमेरिकी लेबर डेटा से इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, बेरोजगारी मिड 4% पर, जॉब ग्रोथ सुस्त है. ये रिस्क सेंटिमेंट को दबा रहा है, लेकिन साल 2025 में फेड रेट कट की उम्मीद से ल‍िक्‍व‍िड‍िटी को बूस्ट मिल सकता है.'

रिया ने कहा क‍ि 'ट्रेडर्स मैक्रो डेटा और टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखे हुए हैं. मोमेंटम काफी कमजोर है लेक‍िन ऑपर्च्युनिस्टिक बायिंग चल रही है.' हफ्ते में बिटकॉइन 7.65% और इथेरियम 9.99% चढ़ा. XRP, BNB, सोलाना, ट्रॉन, डॉगकॉइन, कार्डानो और हाइपरलिक्‍व‍िड 12% से ज्यादा ऊपर रहे. वजीरएक्स ने कहा, 'देश की 8.2% GDP ग्रोथ निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है. ये तुरंत प्राइस सर्ज नहीं लाएगी, लेकिन लॉन्ग-टर्म सेंटिमेंट सुधरेगा. US-UK जैसे देशों की मुश्किलें नेशनल करेंसी में वोलेटिलिटी ला सकती हैं, लोग बिटकॉइन की तरफ मुड़ेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

वजीरएक्स ने बताया, 'दो हफ्ते के आउटफ्लो के बाद BTC ETF में 100 मिलियन USD और ETH ETF में 75 मिलियन USD का इनफ्लो आया. लेकिन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, जबकि HNI रिटेल खरीद रहे हैं, ये मार्केट सेंटिमेंट का अनोखा टकराव है.' कुल मिलाकर बिटकॉइन के रीबाउंड से उम्मीद जगी है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bitcoin

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम