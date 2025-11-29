Bitcoin Value: प‍िछले हफ्ते जबरदस्‍त तरीके से टूटने के बाद क्रिप्टो मार्केट की करेंसी बिटकॉइन में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. पिछले हफ्ते 80,000 डॉलर के निचले लेवल से करीब 12% उछलकर शनिवार को यह 90,688 डॉलर पर पहुंच गई. अमेरिकी इकोनॉमी के म‍िले-जुले संकेतों के बीच बिटकॉइन का यह रिबाउंड निवेशकों को राहत देने वाला है. पिछले 24 घंटे के दौरान बिटकॉइन 0.55% लुढ़का, जबकि इथेरियम 0.29% गिरकर 3,008 डॉलर पर आ गया.

बड़े अल्टकॉइन्स में XRP, BNB, सोलाना, डॉगकॉइन और कार्डानो 2% से ज्यादा नीचे आ गए. दूसरी तरफ ट्रॉन और हाइपरल‍िक्‍व‍िड 3% चढ़े. ग्लोबल क्र‍िप्‍टो मार्केट कैप 0.25% घटकर 3.09 ट्रिलियन डॉलर हो गया. डेल्टा एक्सचेंज की रिया सहगल ने कहा 'अमेरिकी लेबर डेटा से इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, बेरोजगारी मिड 4% पर, जॉब ग्रोथ सुस्त है. ये रिस्क सेंटिमेंट को दबा रहा है, लेकिन साल 2025 में फेड रेट कट की उम्मीद से ल‍िक्‍व‍िड‍िटी को बूस्ट मिल सकता है.'

रिया ने कहा क‍ि 'ट्रेडर्स मैक्रो डेटा और टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखे हुए हैं. मोमेंटम काफी कमजोर है लेक‍िन ऑपर्च्युनिस्टिक बायिंग चल रही है.' हफ्ते में बिटकॉइन 7.65% और इथेरियम 9.99% चढ़ा. XRP, BNB, सोलाना, ट्रॉन, डॉगकॉइन, कार्डानो और हाइपरलिक्‍व‍िड 12% से ज्यादा ऊपर रहे. वजीरएक्स ने कहा, 'देश की 8.2% GDP ग्रोथ निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है. ये तुरंत प्राइस सर्ज नहीं लाएगी, लेकिन लॉन्ग-टर्म सेंटिमेंट सुधरेगा. US-UK जैसे देशों की मुश्किलें नेशनल करेंसी में वोलेटिलिटी ला सकती हैं, लोग बिटकॉइन की तरफ मुड़ेंगे.'

वजीरएक्स ने बताया, 'दो हफ्ते के आउटफ्लो के बाद BTC ETF में 100 मिलियन USD और ETH ETF में 75 मिलियन USD का इनफ्लो आया. लेकिन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, जबकि HNI रिटेल खरीद रहे हैं, ये मार्केट सेंटिमेंट का अनोखा टकराव है.' कुल मिलाकर बिटकॉइन के रीबाउंड से उम्मीद जगी है.