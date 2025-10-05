Advertisement
बिटकॉइन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, $1,25,000 के पार पहुंचा

Bitcoin record all-time high : बिटकॉइन 5 अक्टूबर को 1,25,689 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है. ये अगस्त 2025 के 1,24,500 डॉलर के अपने पिछले शिखर को पार कर गया है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:44 PM IST
Bitcoin record all-time high : दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) ने 5 अक्टूबर को अपना अब तक का हाई लेवल छू लिया है. बिटकॉइन ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बिटकॉइन ने $1,25,689 का आंकड़ा पार कर लिया है. ये अगस्त 2025 में बने इसके पिछले रिकॉर्ड $1,24,500 से अधिक है.

Coinmarketcap के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 2.04 प्रतिशत बढ़ी और ये लगभग $1,25,700 के स्तर तक पहुंच गया. दोपहर 1:10 बजे तक इसकी कीमत $1,24,710 दर्ज की गई और मार्केट कैप $2.48 ट्रिलियन रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि निवेशक अभी भी अपने बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम $57.94 बिलियन रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 29 प्रतिशत कम है.

क्यों बढ़ी बिटकॉइन की कीमत?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बिटकॉइन में ये उछाल अमेरिकी सरकार के शटडाउन के बीच निवेशकों के वैकल्पिक सुरक्षित निवेश की वजह से आया है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC के ग्लोबल हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स रिसर्च ज्योफ केंड्रिक (Geoff Kendrick) ने कहा कि शटडाउन मायने रखता है क्योंकि सालभर में बिटकॉइन ने लगातार मजबूती दिखाई है. खासकर तब से जब डोनाल्ड ट्रंप ने 'क्रिप्टो-फ्रेंडली' एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया है.

इसके अलावा, Coinmarketcap के मुताबिक, बिटकॉइन को हाल ही में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) से भारी $3.24 बिलियन के इंस्टीट्यूशनल निवेश मिले हैं. साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी बिटकॉइन की कीमतों को ऊपर खींचा है.

यह भी पढ़ें : भारत Vs पाकिस्तान: क्रिप्टो की जंग, कौन बनेगा क्षेत्रीय डिजिटल महाशक्ति?

मजबूत होता बिटकॉइन

Coinmarketcap की एनालिसिस के मुताबिक, ETF की लगातार खरीदारी बाजार में उपलब्ध बिटकॉइन की सप्लाई को घटा रही है, जिससे कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ रहा है. अब बिटकॉइन का मार्केट कैप सिल्वर (चांदी) के बराबर पहुंच गया है, इसका “डिजिटल गोल्ड” वाला नैरेटिव और मजबूत हुआ है.

हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि ये उछाल FOMO (Fear of Missing Out) बेस्ड खरीदारी को $1,35,000 तक ले जा सकता है, लेकिन बढ़त के बाद सुधार (Correction) का खतरा भी बढ़ जाता है.

;