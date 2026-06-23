Share Market 23 June: मंगलवार, 23 जून को भारतीय शेयर बाजार में खूब तबाही मची. दोनों ही प्रमुख सूचकांक यानी BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी लाल रंग से रंग गए. सेंसेक्स करीब 898 अंक गिरकर 76,200.68 पर बंद हुआ. शुरुआती बढ़त के बाद सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तर से लगभग 1100 अंक टूट गया. वहीं निफ्टी 278.80 अंक टूटकर 23,824.10 पर बंद हुआ. बाजार में आई गिरावट ने निवेशकों को 5.77 लाख करोड़ रुपये का नुकसान करवा दिया. BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 474 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. जहां एक ओर अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम हो गया है, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट लौटी है, होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, इन सबके के बावजूद शेयर बाजार में ये कोहराम किस वजह से मचा है?
मंगलवार को सेंसेक्स, निफ्टी दोनों में अमंगल देखने को मिली. टेक शेयरों में भारी बिकवाली ने बाजार को दबाव में ला दिया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.9 फीसदी तक गिर गया. विप्रो, TCS, इंफोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. बैंक निफ्टी और मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली हावी रही.
कहानी की शुरुआत गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के दो बड़े AI रिसर्चर्स के इस्तीफे से शुरू हुई. दोनों ने अल्फाबेट छोड़कर प्रतिद्वंद्वी कंपनी में जाने का फैसला किया. आपको भले ही ये साधारण इस्तीफा लग रहे हो, लेकिन इसने अमेरिका समेत एशियाई बाजारों में भूचाल ला दिया. दक्षिण कोरिया के मेन इंडेक्स कोस्पी 9 फीसदी टूट गया.बाजार को कोराबार रोकना पड़ा.
अल्फाबेट के इस इस्तीफे ने इसके शेयर को करीब 5% तक तोड़ दिया. अमेरिका में टेक शेयरों की जोरदार बिकवाली ने बाजार को बिखेर दिया. अल्फाबेट के स्टॉक गिरे, तो निवेशकों के मन में AI सेक्टर को लेकर डर पैदा हो गया. अमेजन के शेयर करीब 5% टूट गए. मेटा के स्टॉक 2% गिरे. आईटी शेयरों की तबाही के चलते नैस्डैक कंपोजिट 1.32 फीसदी गिर गया.
इस इस्तीफे की आग सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर साउथ कोरिया तक पहुंच गई. Kospi 9 फीसदी तक क्रैश होकर 8,203.84 पर बंद हो गया. बाजार में 20 मिनट तक ट्रेडिंग बंद रही. दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार, जो पिछले दो साल से AI की लहर पर सवार था, वहां इस खबर ने भी उथल-पुथल मचा दिया. निवेशकों ने वहां मुनाफावसूली शुरू कर दी. सैमसंग, एसके हाइनिक्स जैसे स्टॉक टूटने लगे और 3 घंटे के भीतर निवेशकों के 23 लाख करोड़ स्वाहा हो गए. इस्तीफे के इस लहर ने एशियाई बाजार को भी अपनी चपेट में ले लिया.
दक्षिण कोरिया के अलावा जापान, चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के बाजार भी आज दबाव में दिखे, इन बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर हावी हो गया. भारतीय बाजार में आईटी शेयर सबसे ज्यादा टूटे. मेटल शेयरों में कमजोरी हावी रही, मंगलावर को बाजार को कोई बड़ा सकारात्मक ट्रिगर नहीं मिला, जिसकी वजह से निवेशक बाजार से दूर हुए. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में मेटल के दामों पर दबाव रहा, जिससे निफ्टी मेटल इंडेक्स 3 फीसदी तक गिर गए. इन सबके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली ने बाजार का मूड बिगाड़ा. विदेशी निवेशकों ने बाजार से 635.91 करोड़ रुपये बाजार से निकाल लिए. वहीं डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय बाजार में बिकवाली हावी रही.