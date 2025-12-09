Advertisement
trendingNow13035366
Hindi Newsबिजनेस

'क्विक कॉमर्स का गुब्बारा जल्द ही फूट सकता है'...ब्लिंकिट के CEO ने दी चेतावनी

ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ढींडसा ने कहा कि एक ऐसा मॉडल जो अब तक लगातार फंड जुटाने पर निर्भर था. अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा है और कंपनियों को जल्द ही यह तय करना होगा कि वे कितने समय तक भारी नुकसान झेल सकती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'क्विक कॉमर्स का गुब्बारा जल्द ही फूट सकता है'...ब्लिंकिट के CEO ने दी चेतावनी

Blinkit CEO Warning :  ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा ने चेतावनी दी है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर में बुलबुला जल्द ही फूट सकता है. ये बात ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) ने कही है. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि कुछ प्लेयर्स (कंपनियां) लंबे समय से घाटे में चल रही हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी और अपना विस्तार जारी रखेगी. ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में, ढींडसा ने कहा कि एक ऐसा मॉडल जो अब तक लगातार फंड जुटाने पर निर्भर था. अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा है और कंपनियों को जल्द ही यह तय करना होगा कि वे कितने समय तक भारी नुकसान झेल सकती हैं.

'कई वेंचर फेल हो चुके हैं' 

ब्लूमबर्ग ने बताया कि सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, टेमासेक होल्डिंग्स पीटीई और मिडिल ईस्टर्न सॉवरेन फंड सहित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है. हालांकि, अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह के वेंचर फेल हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लिंकिट की प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 1,092 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया. जबकि एक साल पहले ये  नुकसान 626 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस तिमाही में इसका ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 54.42 प्रतिशत बढ़कर 5,561 करोड़ रुपये हो गया है. 

यह भी पढ़ें : माइक्रोसॉफ्ट का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश, ₹1.5 लाख करोड़ का मेगा ऐलान

प्रॉफिट में नहीं है ब्लिंकिट 

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, बर्नस्टीन सोसाइटी जेनरल ग्रुप के एनालिस्ट्स ने पिछले महीने कहा था कि ब्लिंकिट अपने एग्जीक्यूशन मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स और $2 बिलियन से अधिक कैश की वजह से लॉन्ग-टर्म में सबसे आगे निकल गया है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण कंपनी को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने से पहले अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है. ब्लिंकिट भी अपने कैश के बावजूद अभी भी प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि वो नए मार्केट में एंट्री करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

blinkit

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा