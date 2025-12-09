'क्विक कॉमर्स का गुब्बारा जल्द ही फूट सकता है'...ब्लिंकिट के CEO ने दी चेतावनी

Blinkit CEO Warning : ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा ने चेतावनी दी है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर में बुलबुला जल्द ही फूट सकता है. ये बात ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) ने कही है. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि कुछ प्लेयर्स (कंपनियां) लंबे समय से घाटे में चल रही हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी और अपना विस्तार जारी रखेगी. ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में, ढींडसा ने कहा कि एक ऐसा मॉडल जो अब तक लगातार फंड जुटाने पर निर्भर था. अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा है और कंपनियों को जल्द ही यह तय करना होगा कि वे कितने समय तक भारी नुकसान झेल सकती हैं.

'कई वेंचर फेल हो चुके हैं'

ब्लूमबर्ग ने बताया कि सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, टेमासेक होल्डिंग्स पीटीई और मिडिल ईस्टर्न सॉवरेन फंड सहित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है. हालांकि, अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह के वेंचर फेल हो गए हैं.

ब्लिंकिट की प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 1,092 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया. जबकि एक साल पहले ये नुकसान 626 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस तिमाही में इसका ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 54.42 प्रतिशत बढ़कर 5,561 करोड़ रुपये हो गया है.

प्रॉफिट में नहीं है ब्लिंकिट

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, बर्नस्टीन सोसाइटी जेनरल ग्रुप के एनालिस्ट्स ने पिछले महीने कहा था कि ब्लिंकिट अपने एग्जीक्यूशन मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स और $2 बिलियन से अधिक कैश की वजह से लॉन्ग-टर्म में सबसे आगे निकल गया है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण कंपनी को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने से पहले अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है. ब्लिंकिट भी अपने कैश के बावजूद अभी भी प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि वो नए मार्केट में एंट्री करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहता है.