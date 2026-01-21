कौन हैं अल्बिंदर ढींडसा? जो संभालेंगे इटरनल की कमान? जानिए उनका पूरा सफर

Who Is Albinder Dhindsa : एटरनल लिमिटेड (पहले जोमैटो) के फाउंडर और CEO दीपिंदर गोयल ने घोषणा की है कि वो 1 फरवरी 2026 को CEO का पद छोड़ देंगे. कंपनी के स्टेकहोल्डर्स को लिखे एक लेटर में उन्होंने ब्लिंकिट के फाउंडर और CEO अलबिंदर ढींडसा को ग्रुप को लीड करने के लिए अपना उत्तराधिकारी बताया है. अलबिंदर ढींडसा, जिन्होंने ब्लिंकिट को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बनाया है. अब एटरनल के रोजाना के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे. एटरनल में फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और दूसरे उभरते हुए बिजनेस शामिल हैं. दीपिंदर गोयल ने कंपनी को जोमैटो के शुरुआती दिनों से लेकर आज के मल्टी-बिजनेस ग्रुप तक गाइड किया है. हालांकि वो लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी पर फोकस करने के लिए बोर्ड में बने रहेंगे. ढींडसा की लीडरशिप में एटरनल एक नए चैप्टर में कदम रख रहा है और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री इस पर करीब से नजर रख रही है.

IIT दिल्ली से कोलंबिया तक का सफर

अलबिंदर ढींडसा का सफर एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ शुरू हुआ है. उन्होंने 2000 से 2004 तक भारत के टॉप इंजीनियरिंग स्कूलों में से एक IIT दिल्ली से B. Tech किया है. उन्होंने मजबूत प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग की काबिलियत हासिल की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया (2010–2012). कोलंबिया में उन्होंने स्ट्रेटेजी, फाइनेंस और लीडरशिप के बारे में सीखा. टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स के इस कॉम्बिनेशन ने स्टार्टअप्स और लीडरशिप में उनके भविष्य के काम की नींव रखी.

कब रखा कॉर्पोरेट दुनिया में कदम?

टेक और डिलीवरी इंडस्ट्री में आने से पहले ढींडसा को कंसल्टिंग और फाइनेंस का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत URS कॉर्पोरेशन (2005-2007) में ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट और बाद में कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स (2007-2010) में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम किया. इस अनुभव ने उन्हें प्लानिंग, ऑपरेशंस और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की समझ दी. 2011 में ढींडसा ने कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क में UBS इन्वेस्टमेंट बैंक में एसोसिएट के तौर पर काम किया. वहां उन्हें ग्लोबल फाइनेंस का अनुभव मिला. बाद में वो भारत लौट आए और जोमैटो में इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड के तौर पर शामिल हुए. जोमैटो में उन्होंने कंपनी को दूसरे देशों में फैलने में मदद की और सीखा कि तेजी से बढ़ते टेक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है.

ब्लिंकिट को बनाने की जर्नी

मई 2014 में धिंडसा ने ब्लिंकिट (पहले ग्रोफर्स) को बनाया था. उनका फोकस किराने का सामान और जरूरी सामानों को बहुत तेजी से डिलीवर करने पर था. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो भारत में उस वक्त शुरू ही हुआ था. उन्होंने लगभग 12 सालों में ब्लिंकिट को देश के प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बना दिया. ब्लिंकिट ऑपरेशंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और तेज डिलीवरी के लिए जाना जाता है. अब ये एटरनल के विस्तार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. ब्लिंकिट में धिंडसा के अनुभव ने उन्हें पूरे एटरनल ​का नेतृत्व करने की अपनी मौजूदा भूमिका के लिए तैयार किया है.

एटरनल का भविष्य

अल्बिंदर धिंडसा के नए CEO बनने के साथ एटरनल एक नया अध्याय शुरू कर रहा है. धिंडसा की यात्रा, IIT दिल्ली से कोलंबिया तक, कंसल्टिंग से जोमैटो तक और फिर ब्लिंकिट, बेहतरीन शिक्षा, ग्लोबल अनुभव और व्यावहारिक अनुभव का मिश्रण है. अब, वो कई व्यवसायों का नेतृत्व करेंगे और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे. इसके साथ ही इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे. गोयल कंपनी को स्टेबिलिटी देने के लिए बोर्ड में बने रहेंगे, जबकि धिंडसा नई एनर्जी लाएंगे.