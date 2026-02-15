Advertisement
trendingNow13110131
Hindi NewsबिजनेसExplainer: 10 मिनट डिलीवरी का खेल; फायदा या सिर्फ फंडिंग की आग? क्या टिकाऊ है इसका बिजनेस मॉडल?

Explainer: 10 मिनट डिलीवरी का खेल; फायदा या सिर्फ फंडिंग की आग? क्या टिकाऊ है इसका बिजनेस मॉडल?

हाल ही में हुई पूरे भारत में गिग वर्कर की हड़ताल ने इस बात पर जोर दिया कि क्या 10-मिनट क्विक कॉमर्स मॉडल जरूरी है. इस खेल में राइडर्स ऑर्डर जल्दी डिलीवर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

10-Minute Delivery Model : कोविड महामारी के बाद 'दस मिनट डिलीवरी' की सर्विस 'दिन दोगुनी रात चौगुनी' बढ़ी है. इस सर्विस ने भारत के क्विक कॉमर्स  सेक्टर को बदलकर रख दिया है. देश में ‘दस मिनट डिलीवरी’ की सर्विस ने जिस रफ्तार से विस्तार किया है. उसने रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर की तस्वीर बदल दी है. लॉकडाउन के दौरान घर तक सामान पहुंचाने की जरूरत ने क्विक कॉमर्स मॉडल को जन्म दिया और आज ये सेक्टर शहरी कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. ग्रॉसरी से लेकर दवाइयों और डेली जरूरत के सामान तक सब कुछ मिनटों में दरवाजे पर पहुंचाने का वादा इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है.

भारत के रिटेल सेक्टर के माहौल में एक बड़ा बदलाव आया है. दस मिनट में किराने का सामान डिलीवर करने की सर्विस को एक एक्सपेरिमेंटल रेस के तौर पर शुरू हुआ था. वो अब कई अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल गया है. ये अब हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर व्हाइट गुड्स तक सब कुछ मिनटों में पहुंचा देता है. घरों की बढ़ती इनकम और सर्विस के लिए बढ़ती पसंद ने क्विक कॉमर्स को शहरी कंज्यूमर्स के बढ़ते हिस्से के लिए पसंदीदा शॉपिंग चैनल बना दिया है.

क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ा कॉम्पिटिशन

Add Zee News as a Preferred Source

Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे कई बड़े प्लेयर्स क्विक कॉमर्स सेक्टर में कॉम्पिटिशन को और भी तेज कर रहे हैं. अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, Blinkit, जेप्टो और स्विगी इंस्टमार्ट को चुनौती देने के लिए डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं. इससे एक नया प्राइस वॉर शुरू हो गया है. जनवरी में डिस्काउंट बढ़कर 55% हो गया था.

‘डार्क स्टोर’ मॉडल 

इन सभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ‘डार्क स्टोर’ मॉडल अपनाया है. छोटे-छोटे वेयरहाउस रिहायशी इलाकों के पास बनाए जाते हैं. वहीं से ऑर्डर तुरंत प्रोसेस कर डिलीवरी बॉय के जरिए भेजा जाता है. टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और लोकेशन इंटेलिजेंस की मदद से ये कंपनियां इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रूट ऑप्टिमाइजेशन करती हैं ताकि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा निभाया जा सके.

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है? क्विक कॉमर्स कंपनियों पर ‘कैश बर्न’ का दबाव बना रहता है. तेज डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक लागत, किराया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है. कई बार ऑर्डर वैल्यू कम होती है, जिससे मुनाफा सीमित हो जाता है. निवेशकों की फंडिंग ने अभी तक इस सेक्टर को सहारा दिया है. लेकिन अगर कैपिटल फ्लो कमजोर पड़ा तो मुनाफे का दबाव और बढ़ सकता है. फिर भी, कंपनियां अपने यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारने की कोशिश कर रही हैं. औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना, प्राइवेट लेबल उत्पाद बेचना और सब्सक्रिप्शन मॉडल लाना इसी दिशा में कदम हैं. टियर-2 शहरों में विस्तार भी नए अवसर खोल सकता है.

fallback

क्या मंदी में भी टिक पायेगा 10-मिनट डिलीवरी मॉडल?

भारत का 10-मिनट डिलीवरी मॉडल दो खास फायदों की वजह से काम करता है: अधिक आबादी और कम लागत वाला लेबर. अधिक डिमांड डार्क स्टोर को फायदेमंद बनाती है और कम मार्जिन उन कस्टमर्स से सपोर्टेड होते हैं जो प्रीमियम देने को तैयार नहीं होते हैं. लेकिन ये मॉडल बहुत अधिक कैपिटल-इंटेंसिव है. खासकर जब इन्वेंट्री कई माइक्रो-वेयरहाउस में फैली हो. अगर मार्केट टाइट होते हैं और फंडिंग धीमी होती है, तो डिलीवरी विंडो बढ़ सकती हैं ऑपरेशन कम हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट होगा.

देश की अर्थव्यवस्था में  योगदान

क्विक कॉमर्स सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है. हजारों युवाओं को डिलीवरी और वेयरहाउसिंग में रोजगार मिला है. स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारी निवेश आया है और रियल एस्टेट, सप्लाई चेन और FMCG कंपनियों को भी नया बाजार मिला है. उपभोक्ताओं को सुविधा, समय की बचत और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिल रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

10 Minute Delivery Model

Trending news

टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा