Explainer: 10 मिनट डिलीवरी का खेल; फायदा या सिर्फ फंडिंग की आग? क्या टिकाऊ है इसका बिजनेस मॉडल?

10-Minute Delivery Model : कोविड महामारी के बाद 'दस मिनट डिलीवरी' की सर्विस 'दिन दोगुनी रात चौगुनी' बढ़ी है. इस सर्विस ने भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर को बदलकर रख दिया है. देश में ‘दस मिनट डिलीवरी’ की सर्विस ने जिस रफ्तार से विस्तार किया है. उसने रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर की तस्वीर बदल दी है. लॉकडाउन के दौरान घर तक सामान पहुंचाने की जरूरत ने क्विक कॉमर्स मॉडल को जन्म दिया और आज ये सेक्टर शहरी कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. ग्रॉसरी से लेकर दवाइयों और डेली जरूरत के सामान तक सब कुछ मिनटों में दरवाजे पर पहुंचाने का वादा इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है.

भारत के रिटेल सेक्टर के माहौल में एक बड़ा बदलाव आया है. दस मिनट में किराने का सामान डिलीवर करने की सर्विस को एक एक्सपेरिमेंटल रेस के तौर पर शुरू हुआ था. वो अब कई अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल गया है. ये अब हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर व्हाइट गुड्स तक सब कुछ मिनटों में पहुंचा देता है. घरों की बढ़ती इनकम और सर्विस के लिए बढ़ती पसंद ने क्विक कॉमर्स को शहरी कंज्यूमर्स के बढ़ते हिस्से के लिए पसंदीदा शॉपिंग चैनल बना दिया है.

क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ा कॉम्पिटिशन

Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे कई बड़े प्लेयर्स क्विक कॉमर्स सेक्टर में कॉम्पिटिशन को और भी तेज कर रहे हैं. अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, Blinkit, जेप्टो और स्विगी इंस्टमार्ट को चुनौती देने के लिए डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं. इससे एक नया प्राइस वॉर शुरू हो गया है. जनवरी में डिस्काउंट बढ़कर 55% हो गया था.

‘डार्क स्टोर’ मॉडल

इन सभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ‘डार्क स्टोर’ मॉडल अपनाया है. छोटे-छोटे वेयरहाउस रिहायशी इलाकों के पास बनाए जाते हैं. वहीं से ऑर्डर तुरंत प्रोसेस कर डिलीवरी बॉय के जरिए भेजा जाता है. टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और लोकेशन इंटेलिजेंस की मदद से ये कंपनियां इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रूट ऑप्टिमाइजेशन करती हैं ताकि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा निभाया जा सके.

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है? क्विक कॉमर्स कंपनियों पर ‘कैश बर्न’ का दबाव बना रहता है. तेज डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक लागत, किराया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है. कई बार ऑर्डर वैल्यू कम होती है, जिससे मुनाफा सीमित हो जाता है. निवेशकों की फंडिंग ने अभी तक इस सेक्टर को सहारा दिया है. लेकिन अगर कैपिटल फ्लो कमजोर पड़ा तो मुनाफे का दबाव और बढ़ सकता है. फिर भी, कंपनियां अपने यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारने की कोशिश कर रही हैं. औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना, प्राइवेट लेबल उत्पाद बेचना और सब्सक्रिप्शन मॉडल लाना इसी दिशा में कदम हैं. टियर-2 शहरों में विस्तार भी नए अवसर खोल सकता है.

क्या मंदी में भी टिक पायेगा 10-मिनट डिलीवरी मॉडल?

भारत का 10-मिनट डिलीवरी मॉडल दो खास फायदों की वजह से काम करता है: अधिक आबादी और कम लागत वाला लेबर. अधिक डिमांड डार्क स्टोर को फायदेमंद बनाती है और कम मार्जिन उन कस्टमर्स से सपोर्टेड होते हैं जो प्रीमियम देने को तैयार नहीं होते हैं. लेकिन ये मॉडल बहुत अधिक कैपिटल-इंटेंसिव है. खासकर जब इन्वेंट्री कई माइक्रो-वेयरहाउस में फैली हो. अगर मार्केट टाइट होते हैं और फंडिंग धीमी होती है, तो डिलीवरी विंडो बढ़ सकती हैं ऑपरेशन कम हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट होगा.

देश की अर्थव्यवस्था में योगदान

क्विक कॉमर्स सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है. हजारों युवाओं को डिलीवरी और वेयरहाउसिंग में रोजगार मिला है. स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारी निवेश आया है और रियल एस्टेट, सप्लाई चेन और FMCG कंपनियों को भी नया बाजार मिला है. उपभोक्ताओं को सुविधा, समय की बचत और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिल रहा है.