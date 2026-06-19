/खूनी शुक्रवार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के पार; IT शेयरों की पिटाई से बाजार बेहाल

Indian Share Market : सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन में शेयर बाजार दबाव में नजर आया. IT शेयरों में जोरदार बिकवाली के चलते सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक टूटकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी गिरावट के बावजूद 24,000 के अहम स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहा. हालांकि, बाजार में मजबूती देखने को मिली और मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया.
BSE सेंसेक्स 607.08 अंक यानी 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 76,802.90 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 154.90 अंक यानी 0.64 फीसदी फिसलकर 24,013.10 पर आ गया. मार्केट में 2,137 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1,905 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी फार्मा 0.73 फीसदी और बीएसई हेल्थकेयर 0.76 फीसदी मजबूत हुआ. इसके अलावा बीएसई टेलीकॉम 1.59 फीसदी, कैपिटल गुड्स 1.11 फीसदी और पावर इंडेक्स 1.02 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए.
दूसरी ओर, टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव रहा। निफ्टी आईटी 3.65 फीसदी और बीएसई आईटी 3.57 फीसदी टूटकर दिन के सबसे कमजोर सेक्टर रहे। रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी कमजोरी दिखी, जहां निफ्टी रियल्टी 1.01 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.18 फीसदी गिर गया।
बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट के बावजूद व्यापक बाजार ने मजबूती दिखाई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.22 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.42 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. वहीं, इंडिया वीआईएक्स में केवल 0.79 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जो बाजार में घटती अस्थिरता का संकेत है.
निफ्टी के टॉप गेनर्स में इटरनल 2.22 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके अलावा भारती एयरटेल 1.92 फीसदी चढ़ा, जबकि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों में 0.93 फीसदी से 1.23 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई.
वहीं, आईटी दिग्गजों में बिकवाली का दबाव साफ दिखाई दिया. इंफोसिस 6.75 फीसदी टूटकर निफ्टी पर सबसे बड़ा दबाव बनाने वाला शेयर रहा. टीसीएस 3.55 फीसदी, टेक महिंद्रा 2.63 फीसदी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.59 फीसदी फिसले. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में 2.40 फीसदी की गिरावट ने भी बाजार की कमजोरी बढ़ाई.
एनालिस्ट के अनुसार, टेलीकॉम, फार्मा, पावर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में खरीदारी के बावजूद बड़े आईटी शेयरों में तेज बिकवाली ने बाजार की दिशा तय की. बेंचमार्क इंडेक्स और व्यापक बाजार के प्रदर्शन में दिखा अंतर यह संकेत देता है कि दबाव मुख्य रूप से लार्जकैप आईटी शेयरों तक सीमित रहा और बाजार में व्यापक स्तर पर घबराहट नहीं थी.