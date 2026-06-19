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खूनी शुक्रवार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के पार; IT शेयरों की पिटाई से बाजार बेहाल

BSE सेंसेक्स 607.08 अंक यानी 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 76,802.90 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 154.90 अंक यानी 0.64 फीसदी फिसलकर 24,013.10 पर आ गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST
खूनी शुक्रवार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के पार; IT शेयरों की पिटाई से बाजार बेहाल

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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