Metro Train News: मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को डिस्टर्ब रहेगी ब्लू लाइन सेवा, इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
Metro Train News: मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को डिस्टर्ब रहेगी ब्लू लाइन सेवा, इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन

Metro Train Latest News: मेट्रो में जाने वाले लोग 30-31 अगस्त को वैकल्पिक साधनों का इंतजाम करके घर से निकलें. ऐसा न करने पर आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. असल में ब्लू लाइन मेट्रो के एक खास सेक्शन में 2 दिनों तक मरम्मत का काम होना है, जिसके चलते मेट्रो बंद रहेगी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:25 AM IST
Metro Train News: मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को डिस्टर्ब रहेगी ब्लू लाइन सेवा, इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन

Kolkata Metro Latest News: अगर आप मेट्रो से आना जाना करते हैं तो इस महीने के आखिरी दो दिनों में आपको भारी परेशानी हो सकती है. ब्लू लाइन मेट्रो पर 30-31 अगस्त को मरम्मत का काम होने वाला है, जिसके चलते इस लाइन के कुछ स्टेशनों पर 2 दिनों तक मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी. ऐसे में आप वैकल्पिक इंतजाम करके घर से निकलें तो बेहतर रहेगा वरना आप भारी परेशानी में फंस सकते हैं. 

2 दिनों तक मेट्रो सर्विस रहेगी बाधित

कोलकाता मेट्रो रेलवे ने गुरुवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी. कोलकाता मेट्रो के मुताबिक, ब्लू लाइन मेट्रो पर पड़ने वाले शहीद खुदीराम स्टेशन पर अप लाइन से डाउन लाइन पर ट्रेनों के सुचारू आवागमन के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. इसके लिए 2 दिनों तक इस लाइन पर मेट्रो सर्विस बाधित रहेगी.

इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन

मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, मरम्मत कार्य की वजह से कोलकाता के महानायक उत्तम कुमार (टॉलीगंज) और शहीद खुदीराम (बिरजी) स्टेशनों के बीच 30 अगस्त की रात 10 बजे से अगले दिन शाम 4 बजे तक मेट्रो सेवा नहीं मिलेगी. ऐसे में इस रूट पर जाने वाले लोगों को टैक्सी, आटो या बस पकड़कर अपने गंतव्य पर पहुंचना होगा.

स्टेशन के खंभों पर दिखी थीं दरारें

कोलकोता मेट्रो ने बयान में कहा कि एक महीना पहले कवि सुभाष (न्यू गरिया) स्टेशनों के खंभों पर दरारें देखी गई थीं. इसके बाद इस स्टेशन पर मेट्रो संचालन रोक दिया था. तब से मेट्रो अधिकारी ब्लू लाइन के दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम (बिरजी) स्टेशन तक ट्रेन चला रहे थे. शहीद खुदीराम स्टेशन कवि सुभाष स्टेशन से पहले पड़ता है. 

;