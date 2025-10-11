Advertisement
trendingNow12957491
Hindi Newsबिजनेस

BluSmart कैब का पोस्‍ट, नहीं म‍िलेगा वॉलेट का र‍िफंड, वायरल पोस्‍ट से मचा हंगामा; यूजर्स बोले-इंटर्न ने बदला ले लिया

BluSmart Crisis: ब्लूस्मार्ट कैब की तरफ से तरफ से शन‍िवार को क‍िया गया पोस्‍ट थोड़ी ही देर में वायरल हो गया. ज‍िसने भी उस पोस्‍ट को पढ़ा वह हैरान रह गया. पोस्‍ट में यूजर्स के वॉलेट का र‍िफंड नहीं म‍िलने और चार महीने से सैलरी नहीं देने की बात ल‍िखी गई. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BluSmart कैब का पोस्‍ट, नहीं म‍िलेगा वॉलेट का र‍िफंड, वायरल पोस्‍ट से मचा हंगामा; यूजर्स बोले-इंटर्न ने बदला ले लिया

BluSmart Viral Post: देश की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कैब सर्विस प्रोवाइडर ब्लूस्मार्ट (BluSmart) की सोशल मीड‍िया पोस्‍ट से हंगामा मच गया है. हैरान करने वाली यह पोस्‍ट कंपनी के ऑफ‍िश‍िलय एक्‍स (X) अकाउंट से शन‍िवार को क‍िया गया. ऑफ‍िश‍ियल एक्स (X) अकाउंट से क‍िये गए पोस्‍ट में कहा गया क‍ि कंपनी के फाउंडर्स ने फ्रॉड किया है. कंपनी फरवरी 2025 से बंद है. वॉलेट का पैसा वापस नहीं मिलने बात कही गई. कर्मचारियों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली. ब्लूस्मार्ट के एक्‍स हैंडल से क‍िया गया यह पोस्‍ट देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

पोस्‍ट में क्‍या ल‍िखा गया?

पोस्ट में ल‍िखा गया 'एवरीवन, ब्लूस्‍मार्ट कंपनी फरवरी 2025 से बंद है. फाउंडर्स ने फ्रॉड किया है. वॉलेट का कोई रिफंड न उम्मीद करें. कर्मचारियों को भी चार महीने की सैलरी नहीं मिली. सोशल मीडिया पर मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है.' यह मैसेज इतना सीधा औा सपाट था क‍ि इसे पढ़कर यूजर्स भी हैरार रह गए. काफी लोगों ने इसे हैक‍िंग बताया तो कुछ ने इसे नाराज कर्मचारी का काम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने खूब उड़ाया मजाक
एक्‍स हैंडल से आए इस पोस्‍ट पर तुरंत रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'इंटर्न ने क्रेडेंशियल्स अपने पास रखे थे और बदला ले लिया.' दूसरे ने ल‍िखा, 'सोशल मीडिया टीम का कोई मेंबर फ्रस्ट्रेशन में पोस्‍ट कर गया. चार महीने की सैलरी नहीं मिलने से गुस्सा.' कुछ ने इस पोस्‍ट का जमकर मजाक उड़ाया और ल‍िखा अकाउंट ऐसे ही चलाओ, रिफंड तक रोस्टिंग करते रहो.' एक ने लिखा, 'फ्रॉडर्स ने किया फ्रॉड, क्रेजी वर्क.'

क्‍या है ब्लूस्मार्ट का संकट
ब्लूस्मार्ट की तरफ से यह पोस्ट तब आया जब ब्लूस्मार्ट पहले से ही मुश्किल में घ‍िरी हुई है. अप्रैल 2025 में कंपनी ने ऑपरेशन बंद कर द‍िया. सेबी (SEBI) ने फाउंडर्स पर फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का केस चलाया. जुलाई 2025 से कंपनी इन्सॉल्वेंसी की प्रक्र‍िया में है. एनसीएलटी ने 28 जुलाई को इसे मंजूरी भी दे दी. क्रेडिटर कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप ने 13 मई को याचिका दाखिल की थी. कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का आरोप है.

कंपनी की क्‍या थी ताकत
कैब प्रोवाइडर कंपनी ब्लूस्मार्ट कभी देश की ईवी सेक्‍टर की स्टार रही है. जनवरी 2025 तक कंपनी के पास 8,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्‍हीकल थे. इसे अलावा 5,800 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु के 50 हब्स में रहे. 10,000 से ज्यादा ड्राइवर पार्टनर थे. कंपनी ने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई थी. 10 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक राइड्स पूरी कीं. इनकी कैब्‍स एयरपोर्ट राइड्स के लिए पॉपुलर थी क्‍योंक‍ि कैंसलेशन चार्ज जीरो था. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

BluSmart

Trending news

यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध