BluSmart Viral Post: देश की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कैब सर्विस प्रोवाइडर ब्लूस्मार्ट (BluSmart) की सोशल मीड‍िया पोस्‍ट से हंगामा मच गया है. हैरान करने वाली यह पोस्‍ट कंपनी के ऑफ‍िश‍िलय एक्‍स (X) अकाउंट से शन‍िवार को क‍िया गया. ऑफ‍िश‍ियल एक्स (X) अकाउंट से क‍िये गए पोस्‍ट में कहा गया क‍ि कंपनी के फाउंडर्स ने फ्रॉड किया है. कंपनी फरवरी 2025 से बंद है. वॉलेट का पैसा वापस नहीं मिलने बात कही गई. कर्मचारियों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली. ब्लूस्मार्ट के एक्‍स हैंडल से क‍िया गया यह पोस्‍ट देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

पोस्‍ट में क्‍या ल‍िखा गया?

पोस्ट में ल‍िखा गया 'एवरीवन, ब्लूस्‍मार्ट कंपनी फरवरी 2025 से बंद है. फाउंडर्स ने फ्रॉड किया है. वॉलेट का कोई रिफंड न उम्मीद करें. कर्मचारियों को भी चार महीने की सैलरी नहीं मिली. सोशल मीडिया पर मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है.' यह मैसेज इतना सीधा औा सपाट था क‍ि इसे पढ़कर यूजर्स भी हैरार रह गए. काफी लोगों ने इसे हैक‍िंग बताया तो कुछ ने इसे नाराज कर्मचारी का काम बताया.

यूजर्स ने खूब उड़ाया मजाक

एक्‍स हैंडल से आए इस पोस्‍ट पर तुरंत रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'इंटर्न ने क्रेडेंशियल्स अपने पास रखे थे और बदला ले लिया.' दूसरे ने ल‍िखा, 'सोशल मीडिया टीम का कोई मेंबर फ्रस्ट्रेशन में पोस्‍ट कर गया. चार महीने की सैलरी नहीं मिलने से गुस्सा.' कुछ ने इस पोस्‍ट का जमकर मजाक उड़ाया और ल‍िखा अकाउंट ऐसे ही चलाओ, रिफंड तक रोस्टिंग करते रहो.' एक ने लिखा, 'फ्रॉडर्स ने किया फ्रॉड, क्रेजी वर्क.'

Everyone, Blusmart company has been shut since feb’2025. Founders have done the fraud. Do not expect any refund of your wallet money. Even the employees have also not got their 4 months salary. No point messaging on social media. — BluSmart (@BluSmartIndia) October 10, 2025

क्‍या है ब्लूस्मार्ट का संकट

ब्लूस्मार्ट की तरफ से यह पोस्ट तब आया जब ब्लूस्मार्ट पहले से ही मुश्किल में घ‍िरी हुई है. अप्रैल 2025 में कंपनी ने ऑपरेशन बंद कर द‍िया. सेबी (SEBI) ने फाउंडर्स पर फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का केस चलाया. जुलाई 2025 से कंपनी इन्सॉल्वेंसी की प्रक्र‍िया में है. एनसीएलटी ने 28 जुलाई को इसे मंजूरी भी दे दी. क्रेडिटर कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप ने 13 मई को याचिका दाखिल की थी. कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का आरोप है.

कंपनी की क्‍या थी ताकत

कैब प्रोवाइडर कंपनी ब्लूस्मार्ट कभी देश की ईवी सेक्‍टर की स्टार रही है. जनवरी 2025 तक कंपनी के पास 8,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्‍हीकल थे. इसे अलावा 5,800 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु के 50 हब्स में रहे. 10,000 से ज्यादा ड्राइवर पार्टनर थे. कंपनी ने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई थी. 10 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक राइड्स पूरी कीं. इनकी कैब्‍स एयरपोर्ट राइड्स के लिए पॉपुलर थी क्‍योंक‍ि कैंसलेशन चार्ज जीरो था.