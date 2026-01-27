अब तो मौज हो गई! ₹30-40 लाख में मिलेगी BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini! India-EU डील से बदल जाएगा ऑटो मार्केट का गेम

Advertisement
Jan 27, 2026, 05:18 PM IST
Premium luxury European car brands : India-EU ट्रेड डील का फायदा बहुत जल्दी ही मिलने वाला है. BMW, मर्सिडीज-बेंज, लेम्बोर्गिनी, पोर्श और ऑडी जैसे प्रीमियम लग्जरी यूरोपीय कार ब्रांड भारत में जल्द सस्ते हो सकते हैं. इस समझौते के तहत EU भारतीय ऑटोमोबाइल पर शुल्क धीरे-धीरे खत्म करेगा, जबकि भारत एक तय संख्या में वाहनों के लिए आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा.

लेम्बोर्गिनी जैसे लग्जरी ब्रांड्स के लिए बड़ी राहत

एक दशक के ब्रेक के बाद व्यापार वार्ता 

यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माता और भारतीय उपभोक्ता इस व्यापार समझौते की प्रगति पर करीब से नजर रख रहे थे, जिसके लिए बातचीत 2007 में शुरू हुई थी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में शुल्क छूट पर असहमति के कारण 2013 में बातचीत रोक दी गई थी.

25 लाख रुपये से कम की कारें सुरक्षित

भारत का ऑटोमोबाइल बाज़ार ज़्यादातर 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच की कारों का है. एक ऐसा सेगमेंट जिसमें EU निर्माताओं की दिलचस्पी सीमित है. 25 लाख रुपये से कम कीमत पर बिकने वाली कारों को EU निर्माता भारत में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. हालांकि, वे ऐसी गाड़ियों को लोकल लेवल पर बनाने का विकल्प चुन सकते हैं. भारत के लिए 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियां सबसे जरूरी और सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट हैं, जहां घरेलू मैन्युफैक्चरर्स खास तौर पर मजबूत हैं.

कीमतों में कटौती से असल में किसे फायदा होगा?

देश में सबसे अधिक फायदा अपर मिडिल-क्लास और ज्यादा इनकम वाले खरीदारों को होगा, जो पहले इंपोर्ट टैक्स की वजह से इन गाड़ियों को खरीद नहीं पाते थे. सरकार ने कहा कि कम टैरिफ से हाई-टेक्नोलॉजी और प्रीमियम गाड़ियों तक पहुंच बेहतर होगी, जबकि लग्जरी सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ड्यूटी में छूट समझौते के पांचवें साल से ही शुरू होगी, जिसमें सभी सेगमेंट में दरें धीरे-धीरे कम होंगी. इसका मतलब है कि EV की किफायती होने का फायदा तुरंत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे मिलेगा.

 ऐतिहासिक ट्रेड डील

हालांकि, FTA को एक ऐतिहासिक ट्रेड डील बताया जा रहा है. लेकिन यह संभावना नहीं है कि इससे यूरोपीय लग्जरी कारें अचानक आम मिडिल-क्लास खरीदार के लिए सस्ती हो जाएंगी. फिर भी, इस डील से समय के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बेहतर टेक्नोलॉजी तक पहुंच और बढ़े हुए कॉम्पिटिशन के जरिए अप्रत्यक्ष फायदे हो सकते हैं.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर ने मंगलवार को कहा कि भारत-EU FTA भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को जोरदार तरीके से बढ़ावा देगा, जबकि उन्होंने डील के बाद आने वाले समय में कंपनी की गाड़ियों की कीमतों में किसी भी कटौती से इनकार किया है. भारत के लिए भारत-EU FTA को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए अय्यर ने कहा कि यह समझौता 'वैश्विक मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती प्रासंगिकता' को दोहराता है.

