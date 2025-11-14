₹13000 करोड़ की गैस चोरी का आरोप, मुकेश अंबानी की कंपनी के खिलाफ CBI जांच की मांग, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

RIL-ONGC Gas Theft Case: देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ONGC की करीब 1.55 बिलियन डॉलर की गैस चुराई है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने मामले की CBI जांच की मांग की है.

क्या है रिलायंस-ONGC का गैस चोरी विवाद

बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि रिलायंस ने साल 2004 से 2013-14 तक अपने KG-D6 क्षेत्र की पेट्रोलियम ब्लॉक्स में ऐसी ड्रिलिंग की , जिससे ONGC के उत्तरी क्षेत्र से गैस ‘साइडवेज’ के जरिए निकाल ली गई. ये साइडवेज ONGC के हिस्से की थी. याचिका के मुताबिक इस गैस की अनुमानित वैल्यू करीब 1.55 बिलियन डॉलर यानी लगभग 13,000-14000 करोड़ रुपये के करीब है. इस पर करीब 174.9 मिलियन डॉलर का ब्याज भी शामिल है.

रिलायंस पर चोरी का आरोप

याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में रिलायंस के खिलाफ गैस चोरी मामले में कंपनी यानी RIL और उसके निदेशकों के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और विश्वासभंग का आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को CBI और केंद्र सरकार को जवाब देने का समय दिया है.

रिलायंस ने रखा अपना पक्ष

इस नोटिस पर रिलायंस की ओर से अपना पक्ष रखा गया है, जिसके मुताबिक जिन ब्लॉक्स में गैस की बात कही जा रही है वो माइग्रेटरी यानी की नेचुरल तौर पर दूसरे ब्लॉक से आई गैस थी, जो कि पूरी तरह से वैध तरीका था, कंपनी ने कहा कि यह विवाद नए से कम, पुराने सिविल-अर्बिट्रल विवाद का हिस्सा है. आई-बैंकिंग एवं तेल-गैस विशेषज्ञ De Golyer & MacNaughton की ओर से कह गया था कि गैस का निष्कर्षण हुआ था, लेकिन इसके कानूनी निहितार्थ विवादित हैं.

नोटिस जारी करने का मतलब अपराध साबित नहीं ?

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से याचिका पर नोटिस जारी किया गया है , लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरोप तय हो गए हैं. नोटिस जारी कर कोर्ट ने पूछा है कि क्या CBI को पूरी जांच करनी चाहिए, क्या FIR दर्ज होनी चाहिए, क्या संविदानुसार ज़ब्ती होनी चाहिए. कोर्ट से नोटिस के बाद अगर CBI को हरी झंडी मिली तो यह भी साफ हो जाएगा कि बड़े संसाधन-मामलों में आपराधिक जवाबदेही भी हो सकती है. रिलायंस से जुड़ा यह मामला इसलिए भी खास है कि संसाधन-बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी रकम की कथित अनियमितता है. ऐसे में अगर मामला CBI कार्रवाई तक जाता है, तो यह तय होगा कि कैसे तेल-गैस ब्लॉक्स के वादों, ड्रिलिंग डेटा, लाइसेंस और अग्रीमेंट्स को व्यवहार में बांधा जाता है.

इस मामले में आगे क्या हो सकता है ?

कोर्ट की नोटिस के बाद अब इस मामले में सीबीआई को जवाब देना होगा कि क्या जांच शुरू की जाए या नहीं. अगर जांच एजेंसी ने मामले को आगे बढ़ाया तो रिलायंस कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR लिखा जा सकती है. ठेके, ड्रिलिंग डेटा, गैस फ्लो डेटा, ONGC-RIL बीच बॉर्डर-ब्लॉक डेटा को जब्त किया जा सकता है. जाहिर है कि इस तरह के एक्शन से RIL के शेयर पर असर होगा. निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा . कुल मिलाकर इस नोटिस से स्पष्ट हो गया कि बड़े आर्थिक विवादों में सिर्फ सिविल समाधान नहीं होगा, बल्कि क्रिमिनल जांच भी हो सकती है. इस केस की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होने वाली है. जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या यह सिर्फ नोटिस-मुकदमा रहेगा या मामले में कार्रवाई होगी और सीबीआई जांच करेगी.