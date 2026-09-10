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Bond Tokenisation Summit 2026: बेंगलुरु से छिन गया भारत के सबसे बड़े वेब3 इवेंट का ताज, IBW 2026 के लिए मुंबई में सजा मेगा स्टेज

Institutional Forum at IBW 2026: मुंबई में आयोजित बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026 में इंडिया ब्लॉकचेन वीक (IBW) का बड़ा ऐलान हुआ है. जानिए E-Sutra और Hashed Emergent के उस मास्टरप्लान के बारे में जो भारत के ब्लॉकचेन और वेब3 मार्केट को सीधे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से जोड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 10, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:26 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: बेंगलुरु से छिन गया भारत के सबसे बड़े वेब3 इवेंट का ताज, IBW 2026 के लिए मुंबई में सजा मेगा स्टेज

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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