/Bond Tokenisation Summit 2026: बेंगलुरु से छिन गया भारत के सबसे बड़े वेब3 इवेंट का ताज, IBW 2026 के लिए मुंबई में सजा मेगा स्टेज

Hashed Emergent साउथ कोरिया की जानी-मानी ग्लोबल वीसी फर्म 'Hashed' की इंडियन ब्रांच है. पिछले 5 साल में कंपनी ने भारत और उभरते बाजार में 35 से ज्यादा वेब3 स्टार्टअप्स में शुरुआती फंडिंग दी है. इनके प्रमुख पोर्टफोलियो में स्टेबलकॉइन प्लेटफॉर्म Payrust, RWA टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म Spyra, कस्टडी सॉल्यूशन Liminal, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म Pi42 और एंटरटेनमेंट IP प्लेटफॉर्म Mugafi शामिल हैं. कंपनी भारतीय फाउंडर्स को बिजनेस स्केल करने के लिए 'W2' प्रोजेक्ट भी चलाती है और जल्द ही भारत के वेब3 लैंडस्केप पर अपनी 5वीं सालाना रिपोर्ट जारी करेगी.