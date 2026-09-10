/Bond Tokenisation Summit 2026: बेंगलुरु से छिन गया भारत के सबसे बड़े वेब3 इवेंट का ताज, IBW 2026 के लिए मुंबई में सजा मेगा स्टेज

IBW 2026: भारत के फिनटेक और ब्लॉकचेन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ गया है. मुंबई में आयोजित 'बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026' के मंच से देश के सबसे बड़े क्रिप्टो और वेब3 मास्टरप्लान का खुलासा किया गया है. अब तक टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में आयोजित होने वाला 'इंडिया ब्लॉकचेन वीक (IBW)' इस साल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में होने जा रहा है. E-Sutra और Hashed Emergent की यह ऐतिहासिक साझेदारी भारतीय टोकनाइजेशन मार्केट को सीधे ग्लोबल कैपिटल और पॉलिसी मेकर्स से जोड़ने की तैयारी में है.
देश के डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए मुंबई से बड़ी खबर आई है. 'बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026' में घोषणा की गई कि देश का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन सम्मेलन 'इंडिया ब्लॉकचेन वीक (IBW 2026)' इस बार बेंगलुरु के बजाय मुंबई में आयोजित होगा. वेंचर कैपिटल फर्म Hashed Emergent के प्रतिनिधि कार्तिक स्वराज ने इस पूरे रोडमैप की जानकारी दी. इस इवेंट के जरिये भारत के वेब3 और एसेट टोकनाइजेशन मार्केट को सीधे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और सरकारी नीति निर्माताओं के साथ जोड़ा जाएगा.
Hashed Emergent साउथ कोरिया की जानी-मानी ग्लोबल वीसी फर्म 'Hashed' की इंडियन ब्रांच है. पिछले 5 साल में कंपनी ने भारत और उभरते बाजार में 35 से ज्यादा वेब3 स्टार्टअप्स में शुरुआती फंडिंग दी है. इनके प्रमुख पोर्टफोलियो में स्टेबलकॉइन प्लेटफॉर्म Payrust, RWA टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म Spyra, कस्टडी सॉल्यूशन Liminal, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म Pi42 और एंटरटेनमेंट IP प्लेटफॉर्म Mugafi शामिल हैं. कंपनी भारतीय फाउंडर्स को बिजनेस स्केल करने के लिए 'W2' प्रोजेक्ट भी चलाती है और जल्द ही भारत के वेब3 लैंडस्केप पर अपनी 5वीं सालाना रिपोर्ट जारी करेगी.
इंडिया ब्लॉकचेन वीक (IBW 2026) का यह चौथा संस्करण होगा. 1 और 2 नवंबर 2026 को मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित 5-स्टार होटल 'फेयरमोंट' (Fairmont Mumbai) में यह दो दिवसीय मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा. पूरे हफ्ते चलने वाले इवेंट में 5,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. इस दौरान 120 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वक्ता और 40 से ज्यादा बड़े स्पॉन्सर्स इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे. IBW 2026 के तुरंत बाद 3 नवंबर से डेवलपर-फोकस्ड इवेंट 'Devcon' की शुरुआत होगी.
IBW 2026 की सबसे प्रमुख बात पहली बार आयोजित हो रहा 'इन्स्टिट्यूशनल फोरम' (Institutional Forum) है. यह पूरी तरह से एक 'इन्वॉइट-ओनली' क्लोज्ड-डोर मीटिंग होगी, जिसमें सामान्य एंट्री नहीं मिलेगी. इस फोरम में 200 से 250 चुनिंदा बैंकर, वित्तीय संस्थानों के प्रेसिडेंट व सीएक्सओ (CXOs), फिनटेक लीडर्स और सरकारी रेगुलेटर्स एक साथ बैठेंगे. इस बैठक में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), ट्रेड फाइनेंस, एसेट टोकनाइजेशन और कैपिटल मार्केट के भविष्य पर सीधी नीतिगत चर्चा होगी. E-Sutra इसमें रणनीतिक पार्टनर की भूमिका निभा रहा है.
समिट के दौरान E-Sutra को ऑफिशियल तौर पर Tokenized Asset Foundation (TAF) का इंडिया पार्टनर घोषित किया गया. इस साझेदारी का मकसद देश के बेशकीमती एसेट्स और टैलेंट को इंटरनेशनल मार्केट की कैपिटल (Capital) और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है. रियल वर्ल्ड एसेट (RWA) टोकनाइजेशन के लिए लीगल स्ट्रक्चरिंग और कंप्लायंस सबसे अहम पहलू हैं, जिन पर यह पार्टनरशिप काम करेगी.
भारत में टोकनाइजेशन को कानूनी रूप देने की दिशा में सरकारी स्तर पर भी तेजी से काम चल रहा है.
Asset Tokenisation Bill: राज्यसभा में एसेट टोकनाइजेशन बिल पेश किया जा चुका है, जो इसे कानूनी वैधता देगा.
Maharashtra Delta Act: महाराष्ट्र सरकार जमीन और रियल एस्टेट टोकनाइजेशन के लिए 'डेल्टा एक्ट' का ड्राफ्ट तैयार कर रही है.
India-UAE Corridor: भारत और यूएई के बीच सीमा-पार टोकनाइज्ड एसेट्स के आसान लेनदेन के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.