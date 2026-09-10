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Bond Tokenisation Summit: ₹9,500 करोड़ से मुबंई का मेकओवर,देश का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल बॉन्ड लाएगा BMC...कहां-कहां खर्च होगी रकम

देश के सबसे बड़े नगर निगम, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) बॉन्ड प्रोग्राम जारी करने जा रहा है. ज़ी बिज़नेस के बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट के दौरान BMC के जॉइंट कमिश्नर देवीदास क्षीरसागर ने इस बारे में जानकारी दी.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 10, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:54 PM IST
Bond Tokenisation Summit: ₹9,500 करोड़ से मुबंई का मेकओवर,देश का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल बॉन्ड लाएगा BMC...कहां-कहां खर्च होगी रकम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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