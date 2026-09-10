/Bond Tokenisation Summit: ₹9,500 करोड़ से मुबंई का मेकओवर,देश का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल बॉन्ड लाएगा BMC...कहां-कहां खर्च होगी रकम

Bond Tokenisation Summit: देश के सबसे बड़े नगर निगम, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) बॉन्ड प्रोग्राम जारी करने जा रहा है. ज़ी बिज़नेस के बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट के दौरान BMC के जॉइंट कमिश्नर देवीदास क्षीरसागर ने इस बारे में जानकारी दी. मुंबई के डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 9500 करोड़ रुपये का म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम जारी करने की तैयारी है, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम होगा. इस रकम का इस्तेमाल मुंबई के लिए पीने के पानी, तटीय सड़कों और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च किए जाएंगे.
ज़ी बिज़नेस के बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट में WION की एंकर कनिष्का सरकार के साथ 'फायरसाइड चैट' सेशन के दौरान देवीदास क्षीरसागर ने बताया कि BMC के पास बैंक डिपॉजिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन अब काम करने का तरीका पहले से अलग है. उन्होंने बताया कि नगर निगम सालभर रेवेन्यू सरप्लस का इंतजार करता था और उसी बजट बचत का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता था, जिसके विकास की रफ्तार धीमी हो रही थी. अब मॉडल बदल गया है.
नए मॉडल में BMC 'टाइम वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर' पर काम करता है. बीएमसी बचत की रकम की बदौलत काम करने के बजाए शहर की जरूरत को देखते हुए बाजार से फंड जुटाकर तेजी से काम पूरा करना चाहता है. इन बॉन्ड के पैसे से सरकार के विकास को रफ्तार देने का काम होगा.
कहां-कहां खर्च होगा बॉन्ड का पैसा ?
फंड की रकम उन प्रोजेक्ट्स में खर्च किए जाएंगे, जो सीधे तौर पर मुंबई के लोगों के डेली लाइफ, ट्रैफिक, पर्यावरण, जल से जुड़े हैं. इस फंड का इस्तेमाल नरीमन प्वाइंट से वर्ली तक की दक्षिण तटीय सड़क, वर्सोवा से दहिसर के बीच नॉर्थ कोस्टल रोड के लिए इस्तेमाल होगा. बांद्रा से वर्सोवा के बीच का हिस्सा MSRDC बना रहा है.
इसके अलावा इन फंड से सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट का काम होगा. समुद्र को प्रदूषण से बचाने और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है. साल 2030 तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा.
गार्गाई बांध भी इस फंड के जरिए पूरा करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि मुंबई शहर को फिलहाल रोजाना 4,500 मिलियन लीटर पीने का पानी मिलता है. BMC इसे 500 मिलियन लीटर रोजाना बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए गार्गाई बांध का टेंडर और ठेका जारी कर दिया गया है. इसके अलावा समुद्री पानी को मीठा बनाने के लिए 'डिसैलिनेशन' प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रही है.जिसके लिए इस फंड का इस्तेमाल होगा.
कहां से पैसा जुटाएगी बीएमसी
बीएमसी का कहना है कि वो इस बॉन्ड के जरिए केवल संस्थागत निवेशकों से ही नहीं, बल्कि मुंबई के आम नागरिकों से भी फंड जुटाना चाहती है, ताकि मुंबई के आम नागरिक भी शहर के निर्माण में भागीदार बन सके. अगले साल की शुरुआत से किश्तों (Tranches) में इस बॉन्ड को जारी किया जाएगा. जबकि आम रिटेल निवेशकों के लिए पब्लिक इश्यू मिड 2027 तक लाया जाएगा.
आसान निवेश का विकल्प
क्षीरसागर ने कहा कि अगर बाजार नियामक सेबी (SEBI) से सभी जरूरी मंजूरी मिल जाती है, तो बीएमसी बॉन्ड टोकनाइजेशन तकनीक का भी इस्तेमाल करेगी, ताकि रिटेलर इन्वेस्टर्स अपने मोबाइल से छोटे-छोटे टुकड़ों में इस बॉन्ड को खरीद सकें. बीएमसी की ओर से पर्यावरण के लिए कीरब 1000 करोड़ के 'ग्रीन बॉन्ड' जारी किए जाएंगे.
बता दें कि भारत में अब तक पुणे, नासिक या पिंपरी-चिंचवड़ जैसे कुछ नगर निगमों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए है. हालांकि उनके बॉन्ड 200-500 करोड़ रुपये तक सीमित रहे हैं, बीएमसी पहली बार इतना बड़ा बॉन्ड जारी करने वाली नगर निगम बनने वाली है. दरअसल केंद्र सरकार ने शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का 'अर्बन चैलेंज फंड' (UCF) रखा है. इस फंड के लिए नगर निगमों को बाजार से भी फंड जुटाना होगा. BMC का ये कदम नगर नियम की वित्तीय सेहत सुधारने और वित्तीय अनुशासन को अपनाने की ओर एक सार्थक कदम साबित हो सकता है.