Bond Tokenisation Summit: 'टोकनाइजेशन' में भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर, ब्लॉकमेज़ के CEO तेजिंदर विर्क ने कहा-भारत में तेजी से बढ़ेगा निवेश

Bond Tokenisation Summit: मुंबई में आयोजित जी बिजनेस के Bond Tokenization Summit 2026 में ब्लॉकमेज़ (Blockmaze) के सह-संस्थापक और सीईओ तेजिंदर विर्क ने कहा कि भारत का बॉन्ड मार्केट तेजी से बदल रहा है. डिजिटल पेमेंट के सेगमेंट में जैसे भारत का UPI ने अलग पहचान बनाई है, उसी तरह से टोकनाइजेशन के क्षेत्र में भारत दुनिया में अगुआई कर सकता है.
उन्होंने कहा कि भारत 'टोकनाइजेशन' (संपत्तियों को डिजिटल रूप में बदलने की तकनीक) के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर बन सकता है.उन्होंने बताया कि कैसे टोकनाइजेशन आने वाले समय में भारत में निवेश के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलने वाला है. उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे UPI ने पैसे को ट्रांसफर करने का तरीका बदल दिया. वैसे ही टोकनाइजेशन निवेश का तरीका बदल देगा.
तेजिंदर विर्क ने बताया कि पहले भारत में पश्चिमी देशों के बिजनेस मॉडल को कॉपी करने का चलन था, लेकिन UPI ने इस सोच को बदल दिया. उन्होंने बताया कि कैसे एक महीने में 400 से भी कम ट्रांजैक्शन से शुरुआत करके भारत में जुलाई के महीने में 2600 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना लिया. आज 10 से ज्यादा देश UPI से कनेक्ट हैं. ये सब इतना आसान नहीं था, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इसका विस्तार गांव से शहर तक हुआ.
निवेश को मिली रफ्तार
तेजिंदर विर्क ने बताया कि कैसे यूपीआई ने दुनिया को दिखाया कि पैसा कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है. इसी तरह से टोकनाइजेशन यह तय करेगा कि पैसा कितनी तेजी से किसी भी संपत्ति या प्रोजेक्ट में निवेश हो सकता है. उन्होंने बताया कि 12 साल भी क्रिप्टो करेंसी अपनी पहचान स्थापित वहीं कर पाए है. ग्लोबल एसेस लगभग 600 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन 12 साल भी बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना जैसे क्रिप्टो एसेट्स की कुल मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है. जिसकी सबसे बड़ी वजह 'लीगल फाइनालिटी' की कमी है.
टोकनाइजेशन के साथ चुनौती
उन्होंने बताया कि कैसे आप ब्लॉकचेन के जरिए आपने किसी को 5 सेकंड में डिजिटल टोकन भेज दिया, इसे 'टेक्निकल फाइनालिटी' कहते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि जब तक ब्लॉकचेन तकनीक के साथ सरकारी नियम और कानूनी मान्यता नहीं जुड़ेगी, तब तक टोकनाइजेशन का असली फायदा नहीं मिलेगा.उन्होंने दुबई का उदाहरण देते हुए बताया कि जब भी वहां रियल एस्टेट टोकनाइज होता है, तो उसकी जानकारी तुरंत दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) में दर्ज होती है और सरकारी टैक्स भी साथ ही जमा हो जाता है.
उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 'ब्लॉकमेज़' ने दुनिया के सरकारी नियमों का पालन करते हुए सबसे बड़ा टोकनाइज्ड इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, उनकी कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े कानूनी रूप से रेगुलेटेड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का खिताब मिला है. दुनिया के 42 देशों में वो सरकारी नियमों के तहत रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड है. उनकी कंपनी ने दुनिया के 70% शेयर बाजार को टोकनाइज़ किया है. जहां बिना किसी मिडिलमैन के 6 सेकेंड से भी कम वक्त में ट्रेड का कानूनी सेटलमेंट पूरा होता है.
एनआरआई के लिए आसान निवेश
उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों (GCC) में रहने वाले भारतीय हर साल लगभग 135 अरब डॉलर अपने घर यानी भारत भेजते हैं. विदेशों में रहने वाली भारतीय, NRI भारत में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार में खाता खोलने और केवाईसी में ही महीनों का समय लग जाता है. अगर इसे टोकनाइजेशन के जरिए किया जाए, तो बिना ज्यादा समय गंवाए सीधे वो भारत में तेजी से निवेश कर सकेंगे. टोकनाइजेशन के जरिए वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समेत कई सेक्टर में सीधे निवेश कर सकते हैं. इससे भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. पूरी दुनिया से निवेशक सुरक्षित और कानूनी नियमों के तहत भारत में सीधा पैसा लगा सकते हैं.