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Bond Tokenisation Summit: 'टोकनाइजेशन' में भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर, ब्लॉकमेज़ के CEO तेजिंदर विर्क ने कहा-भारत में तेजी से बढ़ेगा निवेश

मुंबई में आयोजित जी बिजनेस के Bond Tokenization Summit 2026 में ब्लॉकमेज़ (Blockmaze) के सह-संस्थापक और सीईओ तेजिंदर विर्क ने कहा कि भारत का बॉन्ड मार्केट तेजी से बदल रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 10, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:33 PM IST
Bond Tokenisation Summit: 'टोकनाइजेशन' में भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर, ब्लॉकमेज़ के CEO तेजिंदर विर्क ने कहा-भारत में तेजी से बढ़ेगा निवेश

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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