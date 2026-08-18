/कैब के बाद अब ट्रेन टिकट भी बुक करेगा UBER, जानिए कैसे करेगा काम, क्या है पूरा प्रोसेस?

Uber Adds Train Ticket Booking Service to app : अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अलग-अलग ऐप्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. राइड-शेयरिंग कंपनी उबर (Uber) ने 18 अगस्त को अपने ऐप पर ट्रेन टिकट बुकिंग की सर्विस शुरू की है. इसके लिए कंपनी ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सिगो (ixigo) के साथ साझेदारी की है. इस पार्टनरशिप के बाद यात्री उबर ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के साथ-साथ PNR स्टेटस भी चेक कर सकेंगे. इतना ही नहीं, घर से रेलवे स्टेशन जाने और स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऑटो, बाइक या कैब भी सीधे उबर ऐप से बुक की जा सकेगी.