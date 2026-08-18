/कैब के बाद अब ट्रेन टिकट भी बुक करेगा UBER, जानिए कैसे करेगा काम, क्या है पूरा प्रोसेस?

Uber Adds Train Ticket Booking Service to app : अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अलग-अलग ऐप्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. राइड-शेयरिंग कंपनी उबर (Uber) ने 18 अगस्त को अपने ऐप पर ट्रेन टिकट बुकिंग की सर्विस शुरू की है. इसके लिए कंपनी ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सिगो (ixigo) के साथ साझेदारी की है. इस पार्टनरशिप के बाद यात्री उबर ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के साथ-साथ PNR स्टेटस भी चेक कर सकेंगे. इतना ही नहीं, घर से रेलवे स्टेशन जाने और स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऑटो, बाइक या कैब भी सीधे उबर ऐप से बुक की जा सकेगी.
भारत में इंटरसिटी ट्रैवल यानी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा को आसान बनाने के लिए उबर ने ये कदम उठाया है. ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा जुड़ने के बाद उबर ऐप अब मल्टीमॉडल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा. यात्रियों को ऐप पर मोटो, ऑटो, कार, मेट्रो, इंटरसिटी कार, इंटरसिटी बस के साथ अब ट्रेन टिकट की सुविधा भी मिलेगी यानी सफर की शुरुआत घर से लेकर मंजिल तक की पूरी प्लानिंग एक ही ऐप के जरिए की जा सकेगी.
उबर ऐप से ट्रेन टिकट बुक करने की प्रक्रिया काफी आसान है.
सबसे पहले अपने फोन में Uber ऐप खोलें
होम स्क्रीन या सर्विस सेक्शन में जाकर 'Bus & Train' विकल्प चुनें
इसके बाद 'Train Tickets' पर क्लिक करें
Origin यानी जहां से सफर शुरू करना है और Destination यानी जहां जाना है, उसे दर्ज करें
यात्रा की तारीख चुनें
आपके सामने उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट आ जाएगी। अपनी पसंद की ट्रेन चुनें
पेमेंट पूरा करके टिकट बुकिंग कंफर्म करें
बुकिंग के बाद टिकट की डिटेल्स और PNR स्टेटस भी उबर ऐप पर चेक कर सकते हैं
ट्रेन के समय के हिसाब से स्टेशन जाने और स्टेशन से वापस घर या दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए Uber राइड भी बुक की जा सकती है
देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर उबर के समर्पित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन पहले से मौजूद हैं. इससे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने और ट्रेन से उतरने के बाद अपनी राइड लेने में आसानी होती है.
उबर और इक्सिगो की यह साझेदारी ट्रेन यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. अब यात्री कैब या ऑटो बुकिंग, ट्रेन टिकट और PNR स्टेटस जैसी कई सुविधाओं को एक ही ऐप के जरिए मैनेज कर सकेंगे. घर से स्टेशन तक पहुंचने, ट्रेन पकड़ने और स्टेशन से अपनी अंतिम मंजिल तक जाने की पूरी यात्रा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से यात्रियों को अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत कम होगी. इससे सफर की प्लानिंग पहले के मुकाबले आसान और सुविधाजनक हो सकती है.