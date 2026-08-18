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कैब के बाद अब ट्रेन टिकट भी बुक करेगा UBER, जानिए कैसे करेगा काम, क्या है पूरा प्रोसेस?

उबर (Uber) ने इक्सिगो (ixigo) के साथ साझेदारी की है. अब आप उबर ऐप से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे और PNR स्टेटस भी आसानी से चेक कर पाएंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 18, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:46 PM IST
कैब के बाद अब ट्रेन टिकट भी बुक करेगा UBER, जानिए कैसे करेगा काम, क्या है पूरा प्रोसेस?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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