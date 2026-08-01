/अब भारी सिलेंडर उठाने की झंझट खत्म! BPCL ने लॉन्च किया 10KG का Bharatgas Lite ZIP, 4 घंटे में होगी डिलीवरी

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतगैस लाइट जिप नाम से नई पीढ़ी का एलपीजी समाधान लॉन्च किया है. इस सेवा की शुरुआत 31 जुलाई को कर्नाटक के मंगलूरु सहित देश के 30 शहरों में की गई. भारतगैस लाइट जिप के तहत ग्राहकों को 10 किलोग्राम का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर मिलेगा, जो पारंपरिक स्टील सिलेंडर की तुलना में हल्का और उपयोग में अधिक सुविधाजनक है. कंपनी का उद्देश्य तेज सेवा, आसान प्रक्रिया और बेहतर ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराना है.
भारतगैस लाइट जिप में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सामान्य LPG सिलेंडर से अलग बनाते हैं. इसका फाइबर कंपोजिट बॉडी जंग नहीं पकड़ती और हल्के वजन के कारण इसे महिलाएं और बुजुर्ग भी आसानी से उठा सकते हैं. सिलेंडर की पारदर्शी बॉडी से ग्राहक बिना किसी उपकरण के गैस का स्तर देख सकते हैं. इसके अलावा सिलेंडर मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे घरेलू उपयोग और अधिक आसान हो जाता है.
BPCL ने इस नई सेवा के तहत गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है. Bharatgas Lite ZIP के जरिए ग्राहक सरल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से जल्दी नया LPG कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. सबसे बड़ी खासियत यह है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के 4 घंटे के भीतर डिलीवरी का दावा किया गया है. यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी, जिन्हें तेजी से गैस कनेक्शन और सिलेंडर की जरूरत होती है.
मंगलूरु के अलावा BPCL ने 29 अन्य शहरों में भी भारतगैस लाइट जिप सेवा की शुरुआत की है. कंपनी की योजना 15 अगस्त तक 24 राज्यों के 70 और शहरों में इस सेवा का विस्तार करने की है. इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख शहरों में लागू किया जाएगा. इससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को हल्के और आधुनिक LPG सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा.
मंगलूरु में भारतगैस लाइट जिप का शुभारंभ अनुपमा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और कामधेनु गैस एजेंसी के संयुक्त आयोजन में किया गया. लॉन्च के मौके पर पहले चरण में 15 ग्राहकों को 10 किलोग्राम के फाइबर कंपोजिट सिलेंडर सौंपे गए. कार्यक्रम में BPCL के टेरिटरी मैनेजर (LPG) संदीप कुमार रैना ने कहा कि कंपनी ग्राहकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीक आधारित और ग्राहक-केंद्रित सेवाएं लगातार विकसित कर रही है. इस अवसर पर एजेंसी संचालक दिनेश कुमार शेट्टी, अमृता और सुरेश कुमार सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे.
भारतगैस लाइट जिप का उद्देश्य केवल नया सिलेंडर उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि LPG सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और सुविधाजनक बनाना है. हल्का वजन, पारदर्शी गैस लेवल, जंग-रहित बॉडी, आसान कनेक्शन प्रक्रिया और 4 घंटे की एक्सप्रेस डिलीवरी जैसी सुविधाएं इसे आधुनिक उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक विकल्प बनाती हैं. यदि BPCL अपनी विस्तार योजना के अनुसार इसे देशभर में लागू करती है, तो आने वाले समय में घरेलू LPG उपयोग का अनुभव पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो सकता है.