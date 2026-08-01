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अब भारी सिलेंडर उठाने की झंझट खत्म! BPCL ने लॉन्च किया 10KG का Bharatgas Lite ZIP, 4 घंटे में होगी डिलीवरी

भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने भारतगैस लाइट जिप लॉन्च किया है. यह 10 किलोग्राम का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर है, जिसमें 4 घंटे में डिलीवरी, तुरंत नया कनेक्शन, हल्का वजन और पारदर्शी बॉडी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. जानिए इसकी खासियत और किन शहरों में शुरू हुई सेवा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:01 PM IST
अब भारी सिलेंडर उठाने की झंझट खत्म! BPCL ने लॉन्च किया 10KG का Bharatgas Lite ZIP, 4 घंटे में होगी डिलीवरी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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