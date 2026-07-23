BPCL Profit: 28 फरवरी 2026 से जब से अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग शुरू हुई है तो क्रूड ऑयल के रेट में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. इसका असर दुन‍ियाभर के कई देशों पर देखा गया और वहां पेट्रोल-डीजल के रेट में जबरदस्‍त तेजी आई. भारत सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लि‍ए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्‍साइज ड्यूटी को घटा द‍िया. युद्ध के दो महीने से भी ज्‍यादा गुजरने के बाद तेल कंपन‍ियों ने तेल की कीमत में चार बार में 7 रुपये लीटर का इजाफा क‍िया. सीजफायर लागू हुआ तो क्रूड ऑयल के दाम ग‍िरकर 65 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ गए. आम आदमी की तरफ से पेट्रोल-डीजल को सस्‍ता करने की मांग की जाने लगी.