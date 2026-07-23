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महंगा पेट्रोल, सस्‍ता क्रूड... सरकार ने भी घटाया टैक्‍स, फ‍िर इस तेल कंपनी को 4000 करोड़ का नुकसान क्‍यों?

BPCL Q1 Result: जंग के दो महीने से भी ज्‍यादा गुजरने के बाद तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में चार बार में करीब 7.50 रुपये प्रत‍ि लीटर का इजाफा क‍िया. दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ तो क्रूड के दाम ग‍िरकर 65 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ गए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:24 AM IST
महंगा पेट्रोल, सस्‍ता क्रूड... सरकार ने भी घटाया टैक्‍स, फ‍िर इस तेल कंपनी को 4000 करोड़ का नुकसान क्‍यों?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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