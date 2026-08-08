Crude Oil Price: ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में बनी अन‍िश्‍च‍ितता के बीच क्रूड ऑयल के दाम एक बार फ‍िर से चढ़ने लगे हैं. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड के दाम में लगातार दूसरे द‍िन तेजी देखी गई. यह तेजी उस खबर के बाद देखी जा रही है, ज‍िसमें कहा जा रहा था क‍ि ईरान और अमेर‍िका के बीच ओमान के मीड‍िएशन में समझौता होने की उम्‍मीद है. लेक‍िन दोनों देशों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इसका असर यह हुआ क‍ि क्रूड ऑयल के दाम में एक बार फ‍िर से तेजी देखने को म‍िल रही है. ब्रेंट क्रूड वायदा 1.06 डॉलर की तेजी के साथ 83.55 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. दूसरी तरफ WTI क्रूड 89 सेंट चढ़कर 78.18 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.