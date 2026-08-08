Crude Oil Price: ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बनी अनिश्चितता के बीच क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर से चढ़ने लगे हैं. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड के दाम में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई. यह तेजी उस खबर के बाद देखी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मीडिएशन में समझौता होने की उम्मीद है. लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इसका असर यह हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है. ब्रेंट क्रूड वायदा 1.06 डॉलर की तेजी के साथ 83.55 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. दूसरी तरफ WTI क्रूड 89 सेंट चढ़कर 78.18 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
क्रूड में आई हालिया तेजी के पीछे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही पर कंट्रोल और ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता को लेकर बना गहरा सस्पेंस है. ऑयल मार्केट में नए तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब गुरुवार को दाम 3 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा उछल गए. इस उछाल का कारण ईरान की तरफ से ऐसे नए विधेयक की समीक्षा करना था, जिसमें अमेरिकी और इजरायली जहाजों के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर पूरी तरह से बैन लगाने का प्रावधान शामिल है.
आपको बता दें फरवरी के अंत में जंग शुरू होने से पहले दुनिया की कुल एलएनजी (LNG) की करीब पांचवीं हिस्सेदारी इसी समुद्री रूट से होकर गुजरती थी. ऐसे में इस रास्ते पर किसी भी तरह की रोक यदि लगती है तो इसका असर पूरी दुनिया की क्रूड सप्लाई पर देखा जाता है. हफ्ते की शुरुआत में जब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का हल बातचीत से निकालने की बात सामने आई थी, तब कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी. हफ्तेभर के घटनाक्रम पर नजर डालें तो भारी उतार-चढ़ाव के कारण वीकली बेस पर ब्रेंट क्रूड 8 प्रतिशत और WTI क्रूड 7 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया.
बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि किसी अंतिम समझौते को लेकर ठोस जानकारी नहीं होने के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार डगमगा रहा है. ईरान और ओमान के बीच जहाजों के नए समुद्री मार्ग को लेकर सहमति बनी है. असली विवाद अमेरिकी जहाजों की एंट्री को लेकर है. जानकारों का सवाल यही है कि क्या नए एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी झंडे वाले और मालिकाना हक वाले या अमेरिकी पोर्ट की तरफ जाने वाले जहाजों को इस रूट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिलेगी या नहीं. अमेरिका इस तरह की किसी भी शर्त को मानना नहीं चाहता. इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच चल रहा गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है.
इस पूरे मामले में वित्तीय मांगें भी नया रोड़ा बनकर सामने आई हैं. एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया ईरान होर्मुज स्ट्रेट के जरिये जहाजों के माल के मूल्य पर 5 से 7 प्रतिशत तक का टैक्स मांग रहा है. जबकि, ओमान 3 प्रतिशत चार्ज पर बातचीत कर रहा है. दूसरी तरफ वाशिंगटन इस रूट पर किसी भी प्रकार का टैक्स देने के पूरी तरह खिलाफ है. इसके अलावा, अमेरिकी बैन और इंश्योरेंस शर्तों के कारण प्रस्तावित सौदे को लागू करना मुश्किल माना जा रहा है.
पिछले दिनों गिरावट के बाद क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में फिर से चढ़ने लगे हैं. हालांकि, वीकली बेस पर देखें तो क्रूड के दाम में गिरावट आई है. लेकिन, लोगों का सवाल यही है कि इस गिरावट का फायदा घरेलू बाजार में कब मिलेगा? शुक्रवार को पेट्रोलियम मिनिस्टर इसी तरह के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े ही नहीं. उन्होंने दूसरे देशों के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की कीमत में किये गए इजाफे की तुलना करते हुए इसे मिनिमम बताया. शनिवार सुबह देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट पुरानी ही कीमत पर बरकरार रखे. शनिवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 प्रति लीटर बिक रहा है.