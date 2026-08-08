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Crude Oil: अभी खत्‍म नहीं होगी ईरान जंग? होर्मुज पर लटका फैसला! क्रूड में फ‍िर तेजी; आज क्‍या है पेट्रोल का रेट

Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में भले ही उठापटक चल रही है लेक‍िन तेल कंपन‍ियां ने मई के बाद से क‍िसी तरह का बदलाव रेट में नहीं क‍िया है. इस दौरान क्रूड के दाम ग‍िरकर 65 डॉलर तक भी गए. लेक‍िन पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍टर ने क्‍या बोला आइए जानते हैं?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 08, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:19 AM IST
Crude Oil: अभी खत्‍म नहीं होगी ईरान जंग? होर्मुज पर लटका फैसला! क्रूड में फ‍िर तेजी; आज क्‍या है पेट्रोल का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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