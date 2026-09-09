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क्रूड ने फिर बढ़ाई टेंशन! 100 डॉलर के पार पहुंचा तेल, पेट्रोल-डीजल पर क्या होगा असर?

वेस्ट एशिया में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:23 PM IST
क्रूड ने फिर बढ़ाई टेंशन! 100 डॉलर के पार पहुंचा तेल, पेट्रोल-डीजल पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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