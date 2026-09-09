/क्रूड ने फिर बढ़ाई टेंशन! 100 डॉलर के पार पहुंचा तेल, पेट्रोल-डीजल पर क्या होगा असर?

कच्चे तेल की कीमतों में ताजा तेजी वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने के बीच आई है. मंगलवार को यमन में ईरान समर्थित हूती बलों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर हमले किए. इसके बाद क्षेत्र में अमेरिका के एक और प्रमुख सहयोगी के संघर्ष में और गहराई से शामिल होने की आशंका बढ़ गई है. वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र से कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. इससे पहले अमेरिका ने कई ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था, जबकि ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया और जहाजों पर भी हमले किए. इन घटनाक्रमों ने पश्चिम एशिया की स्थिरता और क्षेत्र के ऊर्जा आपूर्ति ढांचे को लेकर चिंता बढ़ा दी है.