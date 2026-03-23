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Hindi Newsबिजनेसपहले धमकी, फिर U टर्न; ईरान पर हमला न करने के ट्रंप के बयान से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट

पहले धमकी, फिर U टर्न; ईरान पर हमला न करने के ट्रंप के बयान से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट

दुनिया भर के शेयर बाजारों में तहलका मचा हुआ है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान को मिले 48 घंटे के अल्टीमेटम ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:46 PM IST
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पहले धमकी, फिर U टर्न; ईरान पर हमला न करने के ट्रंप के बयान से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट

Donald Trump U-turn : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत के बाद ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमलों को पांच दिनों के लिए टालने के निर्देश देने से ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स में भारी गिरावट आई. वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 14% से अधिक गिरकर 96 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. हालांकि, बाद में इसमें कुछ रिकवरी भी देखी गई.

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब 17 डॉलर यानी 15% गिरकर 1108 GMT तक सत्र के निचले स्तर 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 13 डॉलर यानी लगभग 13.5% गिरकर 85.28 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गया.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Brent Crude Price Drop

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