पहले धमकी, फिर U टर्न; ईरान पर हमला न करने के ट्रंप के बयान से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट

Donald Trump U-turn : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत के बाद ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमलों को पांच दिनों के लिए टालने के निर्देश देने से ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स में भारी गिरावट आई. वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 14% से अधिक गिरकर 96 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. हालांकि, बाद में इसमें कुछ रिकवरी भी देखी गई.

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब 17 डॉलर यानी 15% गिरकर 1108 GMT तक सत्र के निचले स्तर 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 13 डॉलर यानी लगभग 13.5% गिरकर 85.28 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गया.