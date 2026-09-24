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'कभी नहीं करेंगे सरेंडर...' ईरान के राष्ट्रपति के बयान के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर उबाल

US-Iran Tension: ईरान के राष्ट्रपति की सरेंडर नहीं करने की कसम और ट्रंप की चेतावनी के बाद क्रूड ऑयल के दाम में जबरदसत उछाल आया है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत, डीजल बैन की अफवाह और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर इसका क्या असर हुआ है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 24, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:04 AM IST
'कभी नहीं करेंगे सरेंडर...' ईरान के राष्ट्रपति के बयान के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर उबाल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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