'कभी नहीं करेंगे सरेंडर...' ईरान के राष्ट्रपति के बयान के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर उबाल

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा. इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम में अचानक 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने यह साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे. दोनों तरफ से हुई तीखी बयानबाजी का असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट पर देखा जा रहा है. इसका असर आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के रेट पर देखने को मिल सकता है.