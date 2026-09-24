'कभी नहीं करेंगे सरेंडर...' ईरान के राष्ट्रपति के बयान के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर उबाल

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा. इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम में अचानक 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने यह साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे. दोनों तरफ से हुई तीखी बयानबाजी का असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट पर देखा जा रहा है. इसका असर आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के रेट पर देखने को मिल सकता है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के कड़े रुख के बाद ऑयल मार्केट में हलचल तेज हो गई. पेजेशकियान ने यूएन के मंच से साफ कहा कि तेहरान कभी भी अमेरिका के दबाव में सरेंडर नहीं करेगा. उनके इस बयान के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा 3.83 डॉलर चढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा WTI क्रूड भी चढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. यह तेजी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दे डाली थी.
दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव ने बाजार में खलबली मचा दी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन 90 दिन के लिए डीजल एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का प्लान कर रहा है. हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया. ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' दोनों देशों के बीच कूटनीति का केंद्र बना हुआ है. ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रजाई ने साफ किया कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक होर्मुज नहीं खोला जाएगा. दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों ने कहा यदि अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और नाकेबंदी हटाता है, तो इस रास्ते को एक हफ्ते के अंदर फिर से खोला जा सकता है.
ऑयल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव के बीच मिडिल ईस्ट से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश जारी है. सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के कारण बंद पड़ी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को दोबारा शुरू कर दिया है. इसके अलावा सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर की लोकेशन से भी तेल की पेशकश की है. वहीं, इराक ने भी ऐलान किया कि उसका रोजाना का निर्यात 30 लाख बैरल से ज्यादा है और वह तुर्की के रास्ते निर्यात को और बढ़ाने का प्लान कर रहा है. अमेरिका में क्रूड ऑयल रिजर्व 30 लाख बैरल बढ़कर 42.64 करोड़ बैरल हो गया है.