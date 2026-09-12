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BRICS 2026: पीएम मोदी-शी की मुलाकात से पहले बड़ा ऐलान, चीन 6 साल बाद इस रूट पर शुरू कर रहा सीधी फ्लाइट

Guangzhou New Delhi Flight: ब्रिक्स 2026 समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली पहुंचने से पहले चीन की तरफ से ग्वांगझू-नई दिल्ली के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है. इससे दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 12, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:23 AM IST
BRICS 2026: पीएम मोदी-शी की मुलाकात से पहले बड़ा ऐलान, चीन 6 साल बाद इस रूट पर शुरू कर रहा सीधी फ्लाइट
Image Credit: file pics

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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