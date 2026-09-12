/BRICS 2026: पीएम मोदी-शी की मुलाकात से पहले बड़ा ऐलान, चीन 6 साल बाद इस रूट पर शुरू कर रहा सीधी फ्लाइट

इस हवाई रूट के चालू होने के बाद एयरलाइन साथ एशिया में अपने 8 राउंड-ट्रिप रूट्स पर हर हफ्ते 100 से ज्यादा फ्लाइट संचालित करेगी. दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है. साल 2026 दोनों देशों के बीच उड़ानों के मामले में काफी अहम साबित हुआ है. साल 2026 की शुरुआत में एयर इंडिया ने करीब 6 साल बाद फरवरी 2026 में नई दिल्ली और चीन के बीच अपनी फ्लाइट को फिर से चालू किया था. इसके बाद अप्रैल में एयर चीन ने बीजिंग और दिल्ली के बीच अपनी सीधी फ्लाइट सर्विस को शुरू किया था.