/BRICS 2026: पीएम मोदी-शी की मुलाकात से पहले बड़ा ऐलान, चीन 6 साल बाद इस रूट पर शुरू कर रहा सीधी फ्लाइट

BRICS Summit 2026: भारत-चीनी भाई-भाई का नारा तो आपने सुना ही होगा. लेकिन अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है. भारत की मेजबानी में दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 (BRICS Summit 2026) के बीच भारत और चीन के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नई दिल्ली आगमन से पहले चीन की प्रमुख एयरलाइन चाइना साउदर्न एयरलाइंस (China Southern Airlines) ने भारत के लिए अपनी सीधी फ्लाइट को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है.
पिछले छह साल से ठप पड़ी ग्वांगझू से नई दिल्ली रूट की पैसेंजर सर्विस को फिर से बहाल किया जा रहा है. इस फैसले को दोनों देशों के बीच सुधरते कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का बड़ा संकेत माना जा रहा है. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चाइना साउदर्न एयरलाइंस (China Southern Airlines) 21 सितंबर से ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच अपनी रेगुलर पैसेंजर सर्विस को फिर से शुरू कर देगी. कोविड-19 महामारी और 2020 में गलवान घाटी के सैन्य गतिरोध के बाद से फ्लाइट सर्विस को निलंबित कर दिया गया था.
इस हवाई रूट के चालू होने के बाद एयरलाइन साथ एशिया में अपने 8 राउंड-ट्रिप रूट्स पर हर हफ्ते 100 से ज्यादा फ्लाइट संचालित करेगी. दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है. साल 2026 दोनों देशों के बीच उड़ानों के मामले में काफी अहम साबित हुआ है. साल 2026 की शुरुआत में एयर इंडिया ने करीब 6 साल बाद फरवरी 2026 में नई दिल्ली और चीन के बीच अपनी फ्लाइट को फिर से चालू किया था. इसके बाद अप्रैल में एयर चीन ने बीजिंग और दिल्ली के बीच अपनी सीधी फ्लाइट सर्विस को शुरू किया था.
18 अप्रैल को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने कुनमिंग और कोलकाता के बीच फ्लाइट सर्विस बहाल की थीं. मार्च में इंडिगो ने कोलकाता से शंघाई के बीच डेली नॉन-स्टॉप सर्विस को शुरू करके अहम पड़ाव हासिल किया था. विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सीधी उड़ानों की बहाली की आधिकारिक पुष्टि की गई थी. कूटनीतिक लिहाज से चीनी राष्ट्रपति का यह दौरा बेहद ऐतिहासिक है. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार भारत आ रहे हैं. इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे.
कजान और तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आज दोपहर तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. उनके उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में सीपीसी के वरिष्ठ नेता साई ची और विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं. पीएम मोदी के इनवाइट पर ब्रिक्स सम्मेलन में आए शी जिनपिंग के साथ आज शाम 5:45 बजे बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक तय है. इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बातचीत होगी.