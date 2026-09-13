/BRICS Summit 2026: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलेगा? IMF-WTO से ग्लोबल ट्रेड तक...समझें पूरा मामला

BRICS Summit 2026: भारत की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में BRICS नेताओं ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर बल दिया है. खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ाने की मांग की गई है. BRICS नेताओं ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी. सम्मेलन 13 सितंबर तक चला है. भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' रही. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल 140 पैराग्राफ हैं, जिन्हें 18 प्रमुख बिंदुओं के एजेंडे के तहत रखा गया है. इसमें आर्थिक सहयोग, सतत विकास, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना प्रमुख मुद्दे हैं. फिलहाल, BRICS में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं.
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मूल उद्देश्य ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली संस्थाओं में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को अधिक प्रभावी बनाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS को एक महत्वपूर्ण वैश्विक समूह बताते हुए अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे की जरूरत पर जोर दिया, ताकि संगठन मौजूदा और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सके. ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है. इनमें रूस-यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया संकट, होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी और ट्रंप प्रशासन की व्यापार एवं टैरिफ नीतियां शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था की तुलना एक पिरामिड से करते हुए कहा कि सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष पर केंद्रित है, जबकि निचले स्तर पर वे देश हैं जो इन फैसलों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावित करने की क्षमता सीमित है.
उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों की अगली कतार में है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे है. जरूरत इस बात की है कि विशेषाधिकार के इस पिरामिड को साझेदारी के ऐसे मंच में बदला जाए, जहां हर देश की आवाज हो और हर सदस्य की हिस्सेदारी हो.
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं में से एक Bretton वुड्स संस्थानों में सुधार की मांग है. इसमें खास तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं. BRICS देशों ने कहा कि इन संस्थानों की शासन व्यवस्था में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए बदलावों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, साथ ही उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उनके आर्थिक महत्व के अनुरूप अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. इस घोषणा में IMF कोटा और गवर्नेंस में सुधार का समर्थन किया गया है. इसके तहत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के कोटा और वोटिंग शेयर बढ़ाने की मांग की गई है. BRICS ने पहले से सहमत कोटा बढ़ोतरी को बिना किसी और देरी के लागू करने की भी अपील की है.
BRICS ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दोहराया है. घोषणा में ऐसी व्यापार व्यवस्था की जरूरत बताई गई है जो:
खुली और पारदर्शी हो
समान और निष्पक्ष हो
समावेशी और अनुमान लगाने योग्य हो
विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखे
ब्रिक्स ने WTO को इस व्यवस्था के केंद्र में बनाए रखने की बात कही है. साथ ही विकासशील देशों और खासकर सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार के महत्व पर भी जोर दिया गया है.
नई दिल्ली घोषणा में BRICS देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की बात कही गई है. इसके तहत क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स को अधिक प्रभावी और आसान बनाने पर जोर है. BRICS पेमेंट टास्क फोर्स अलग-अलग देशों की पेमेंट और मैसेजिंग प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर काम कर रहा है. इसके अलावा सदस्य देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और निवेश को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. घोषणा में व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है, जबकि हर देश को अपनी नीति और दृष्टिकोण तय करने की स्वतंत्रता दी गई है.
BRICS नेताओं ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों को लेकर भी चिंता जताई. समूह का कहना है कि इस तरह के कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा पैदा कर सकते हैं. ये रुख ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान तथा रूस समेत कई देशों पर प्रतिबंधों का असर देखने को मिल रहा है. BRICS ने बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए वैश्विक आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और मजबूत ग्लोबल वैल्यू चेन विकसित करने पर भी जोर दिया है.
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एक अहम पहलू एनर्जी सिक्योरिटी भी है. BRICS नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंता जताई और अधिकतम संयम, बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को कहा कि BRICS सहयोग तंत्र उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग का दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंच बन गया है. उन्होंने समूह से वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने में अपनी उचित भूमिका निभाने का आह्वान किया. पश्चिम एशिया में लंबे समय तक जारी रहने वाली अस्थिरता का सीधा आर्थिक असर पड़ सकता है. इससे ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग रूट, बीमा लागत और वैश्विक महंगाई प्रभावित हो सकती है.
शी जिनपिंग ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति जटिल और तेजी से बदल रही है. उनके मुताबिक, युद्ध से क्षेत्र के देशों के लोगों को भारी नुकसान हुआ है और ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के खिलाफ है.
नई दिल्ली घोषणा का तत्काल उद्देश्य मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को खत्म करके उसकी जगह नई व्यवस्था खड़ी करना नहीं है. इसके बजाय यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर से मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अंदर से बदलाव लाने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है. भारत के लिए भी ये घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की उसकी लंबे समय से चली आ रही मांग को मजबूती देती है. अब BRICS की अध्यक्षता चीन के पास जाएगी और 2027 में अगला BRICS शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया जाएगा.