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BRICS Summit 2026: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलेगा? IMF-WTO से ग्लोबल ट्रेड तक...समझें पूरा मामला

BRICS की नई दिल्ली घोषणा में IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने, आर्थिक सहयोग मजबूत करने और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:00 PM IST
BRICS Summit 2026: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलेगा? IMF-WTO से ग्लोबल ट्रेड तक...समझें पूरा मामला
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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