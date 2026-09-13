/BRICS Summit 2026: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या-क्या बदलेगा? IMF-WTO से ग्लोबल ट्रेड तक...समझें पूरा मामला

BRICS Summit 2026: भारत की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में BRICS नेताओं ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर बल दिया है. खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ाने की मांग की गई है. BRICS नेताओं ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी. सम्मेलन 13 सितंबर तक चला है. भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' रही. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल 140 पैराग्राफ हैं, जिन्हें 18 प्रमुख बिंदुओं के एजेंडे के तहत रखा गया है. इसमें आर्थिक सहयोग, सतत विकास, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना प्रमुख मुद्दे हैं. फिलहाल, BRICS में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं.