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शी के आने से पहले मोदी-पुतिन की मुलाकात, 105 विमानों की महा डील, तेल से आगे 'ब्रह्मास्त्र' पर होगी बात

BRICS SUMMIT 2026: ब्रिक्स से पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होंगे, दोनों देशों के बीच 2030 तक कारोबार को 100 अरू डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 11, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:55 PM IST
शी के आने से पहले मोदी-पुतिन की मुलाकात, 105 विमानों की महा डील, तेल से आगे 'ब्रह्मास्त्र' पर होगी बात

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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