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ये बस मुलाकात नहीं, आगे की बात है... ब्रिक्स की अब तक की सबसे ताकतवर तस्वीर का अर्थशास्त्र समझिए, मोदी के पावरवॉक से ट्रंप परेशान

BRICS 2026: ब्रिक्स समिट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है. पीएम मोदी के इस पावरवॉक से अमेरिका का चिढ़ना तय है. तस्वीर की ताकत उसके अर्थशास्त्र में छिपी हुई है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 12, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:29 AM IST
ये बस मुलाकात नहीं, आगे की बात है... ब्रिक्स की अब तक की सबसे ताकतवर तस्वीर का अर्थशास्त्र समझिए, मोदी के पावरवॉक से ट्रंप परेशान

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Bavita Jha

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