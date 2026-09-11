/पुतिन अमेरिका-यूरोप को लथाड़ते रहे,पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर ठोकी ताल,ईरानी राष्ट्रपति के सामने होर्मुज पर दिया बड़ा बयान

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट शुरू होने से पहले आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. दोनों ने बाद में प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और फिर ब्रिक्स बिजनेस समिट को संबोधित किया. रूसी राष्ट्रपति ने बिजनेस फोरम के मंच से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर सीधा वार किया. अमेरिकी नेतृत्व वाले G7 को निशाने पर लेते हुए पुतिन खूब दहाड़े. उनकी इस दहाड़ से आज पश्चिमी देशों में खलबली तो जरूर मची होगी.
पुतिन ने बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच ब्रिक्स की ताकत की नुमाइश की. दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बताकर उन्होंने G7 देशों के धौंस को आईना दिखाया है. अमेरिका के टैरिफ वॉर पर भी पुतिन चुप नहीं रहे. जी-7 देश ब्रिक्स की ताकत के सामने छोटा बता दिया. ग्लोबल इकोनॉमी में 40 % की हिस्सेदारी रखने वाले ब्रिक्स के सामने 28 % वाले G7 को पुतिन ने ये कहकर कमजोर बता दिय कि पता नहीं ये देश खुद को G7 क्यों कहते हैं ?
पुतिन ने आज ब्रिक्स के मंच से जी7 के बहाने अमेरिका को खूब सुनाया है. उन्होंने अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों को बैरियर बताते हुए कहा कि 30 हजार से ज्यादा प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था आज पहले से ज्यादा मजबूत है. पुतिन ने अपने भाषण में सिर्फ अमेरिका का गुरूर ही नहीं तोड़ा, बल्कि ब्रिक्स को दुनिया का नया पावरसेंटर बता दिया.उन्होंने आंकड़ों का दावे करते हुए ब्रिक्स को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताया. अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि अवैध प्रतिबंध लगाकर वो दूसरों के व्यापार को रोकते हैं. वो उन देशों को निशाना बनाते हैं जो उनके निशाने पर नहीं नाचते.
पीएम मोदी ने ब्रिक्स की ताकत बताई. बताया है कि विश्व की 50% आबादी, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को ये फोरम रिप्रेजेंट करता है. जहां ग्लोबल GDP करीब 1.5 गुना बढ़ी है, तो वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइन GDP करीब 4.5 गुना रफ्तार से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ रहा है. भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अदिक यूनिकॉर्न है. भारत ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर इन्हें बढ़ावा दें.
पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को ट्रेड बैरियर हटाने पर फोकस करना होगा. देश दूसरे सदस्य देशों के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए मार्केट खोलना होगा. नए पार्टनरशिप करनी होगी. 2014 से लेकर अब तक भारत ने 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. ब्रिक्स देशों को भी इस ओर आगे बढ़ना होगा. व्यापार के बैरियर कम करने होंगे . उन्होंने भारत के ग्रोथ की ओर दुनिया का ध्यान खींचा और निवेश के लिए आग्रह किया. भारत के नए इनोवेशन जैसे ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क, MSME पोर्टल, ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड की बात की. पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ब्रिक्स देशों के बिजनेस लीडर के सामने भारत के मेक इन इंडिया, स्किल, भारत से इनोवेशन, स्टार्टअप्स के जरिए नए बाजार की संभावनाओं पर फोकस किया. ब्रिक्स देशों को अपने बाजार को सदस्य देशों के लिए खोलने की अपील की, ट्रेड बैरियर को खत्म करने को कहा. इन सबका मकसद भारत के व्यापार को, भारत के निर्यात को बढ़ाने पर रहा.
पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति के सामने बिना होर्मुज स्ट्रेट का नाम लिए ही अपनी बात रख दी. उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड तभी बढ़ेगा, जब समुद्री रास्ते सही होंगे. सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सुरक्षित हो. पीएम मोदी का निशाना खाड़ी युद्ध के चलते होर्मुज गलियारे पर नाकेबंदी और ग्लोबस सप्लाई चेन संकट की ओर था.