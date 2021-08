महज 999 रुपये देकर घर लाएं Yamaha के ये पावरफुल स्कूटर्स, 31 अगस्त तक है मौका

नई दिल्ली: भारतीय बाजार में बाइक्स के साथ ही स्कूटरों की डिमांड भी खूब बढ़ रही है. कम कीमत, लो मेनटेनेंस और बेहतर माइलेज के चलते लोग स्कूटरों को ज्यादा पसंद करने लग गए हैं. अगर आप भी स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. इस समय आप Yamaha के स्कूटरों पर भारी छूट के साथ ही आकर्षक फाइनेंस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं.

इन दो स्कूटर्स पर मिल रहा ऑफर

जापान की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha इस समय अपने दो मशहूर स्कूटरों Fascino और Ray ZR पर आकर्षक फाइनेंस स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत ग्राहक महज 999 रुपये का न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर इस स्कूटर को फाइनेंस करवा अपने घर ले जा सकते हैं. तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में ये स्कीम लागू है. बता दें कि, कंपनी की यह स्कीम आगामी 31 अगस्त तक के लिए ही है.

Yamaha Fascino 125

हाल ही में कंपनी ने इस स्कूटर को नए फ्यूल इंजेक्टेड हाइब्रिड तकनीक के साथ बाजार में पेश किया था. इस स्कूटर में 125cc की क्षमता रखने वाला इंजन का प्रयोग किया गया है जो कि 8.2PS की पावर और 10.3Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. नई माइल्ड हाइब्रिड तकनीक ने इस स्कूटर के एक्जेलरेशन और माइलेज दोनों को बेहतर बना दिया है. ये स्कूटर ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है.

कीमत: 70,000 रुपये से 76,530 रुपये

माइलेज: 68.75 kmpl

Yamaha Ray ZR

Yamaha का ये स्कूटर दो वेरिएंट्स के साथ आता है, इसमें जेडआर और स्ट्रीट रैली शामिल है. इसमें कंपनी ने 125cc की क्षमता का एयर कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड ब्लू कोर इंजन दिया गया है. जो कि 8.2 PS की पावर और 9.7 N.m का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) दिया गया है जो कि, इलेक्ट्रिक स्टार्टर के मुकाबले साइलेंट स्टार्ट देता है. इसके अलावा स्टॉप-स्टार्ट फीचर और इनबिल्ट साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दिया गया है.

कीमत: 73,330 रुपये से 77,330 रुपये

माइलेज: 66Kmpl

