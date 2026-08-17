/पुरानी कारों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने की सलाह, सरकार के आर्थिक सलाहकार का बड़ा सुझाव

भारत के इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है. साथ ही, इससे गन्ने, मक्का और अन्य फीडस्टॉक से तैयार होने वाले इथेनॉल के लिए घरेलू बाजार भी तैयार होता है. हालांकि, पुराने वाहन मालिकों के लिए तस्वीर कुछ अलग है. उनके सामने ईंधन की कम दक्षता और वाहन के कंपोनेंट्स पर लंबे समय में पड़ने वाले असर की चिंता है. नागेश्वरन का तर्क है कि नीति बनाते समय इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने खाद्य बनाम ईंधन की बड़ी बहस का मुद्दा भी उठाया. उनके मुताबिक, इथेनॉल के लिए फीडस्टॉक की बढ़ती मांग का असर जमीन, पानी और खाद्य उपलब्धता पर पड़ सकता है.