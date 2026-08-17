/पुरानी कारों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने की सलाह, सरकार के आर्थिक सलाहकार का बड़ा सुझाव

CEA on E10 and E20 Petrol: भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंथा नागेश्वरन ने पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल फिर से उपलब्ध कराने की पैरवी की है. उनका ये सुझाव ऐसे समय आया है, जब देशभर में E20 यानी 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की व्यवस्था लागू हो चुकी है.
द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनके सह-लेखक आकाश पुजारी ने सुझाव दिया है कि देश के व्यापक इथेनॉल कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुरानी गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत है. दोनों ने सुझाव दिया कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को E10 पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाए, जबकि नई गाड़ियां E20 का इस्तेमाल करती रहें.
नागेश्वरन के मुताबिक, भारत में करीब 7.5 से 8 करोड़ दोपहिया वाहन ऐसे हैं जिन्हें E10 के हिसाब से डिजाइन किया गया था. इनमें से कई वाहन ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर चलने के लिए तैयार नहीं किए गए थे. उनका कहना है कि समस्या केवल माइलेज कम होने तक सीमित नहीं है, ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल से पुराने इंजन के कुछ हिस्सों की अनुकूलता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने बताया कि इथेनॉल रबर सील और फ्यूल सिस्टम के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर उन पुराने वाहनों में जिनके कंपोनेंट इथेनॉल के लिए रेटेड नहीं हैं. कार्बोरेटर वाले वाहनों में भी ज्यादा इथेनॉल मिश्रण के साथ परेशानी आ सकती है.
नागेश्वरन ने अपने लेख में सुझाव दिया कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ E10 जैसे कम इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का विकल्प भी बहाल किया जाए. उनके मुताबिक, इससे लोगों की चिंता कम होगी. कुल इथेनॉल खपत घट सकती है और मौजूदा पुराने वाहनों को राहत मिलेगी, जब तक कि उन्हें रेट्रोफिट करने का कार्यक्रम आगे बढ़ता है.
CEA ने E20 को लेकर चल रहे कुछ दावों पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा केवल पांचवां हिस्सा है. इसलिए एनर्जी में कमी करीब 6 से 7 प्रतिशत होती है, न कि 30 फीसदी जैसा दावा किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने माना कि पुराने वाहनों की समस्या वास्तविक है. उनके अनुसार, ऐसे पुराने रबर सील जो इथेनॉल के लिए उपयुक्त नहीं हैं. फ्यूल के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं और ये समस्या इंजन के तापमान से अलग भी हो सकती है.
भारत के इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है. साथ ही, इससे गन्ने, मक्का और अन्य फीडस्टॉक से तैयार होने वाले इथेनॉल के लिए घरेलू बाजार भी तैयार होता है. हालांकि, पुराने वाहन मालिकों के लिए तस्वीर कुछ अलग है. उनके सामने ईंधन की कम दक्षता और वाहन के कंपोनेंट्स पर लंबे समय में पड़ने वाले असर की चिंता है. नागेश्वरन का तर्क है कि नीति बनाते समय इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने खाद्य बनाम ईंधन की बड़ी बहस का मुद्दा भी उठाया. उनके मुताबिक, इथेनॉल के लिए फीडस्टॉक की बढ़ती मांग का असर जमीन, पानी और खाद्य उपलब्धता पर पड़ सकता है.
नई गाड़ियों को ज्यादा इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के अनुरूप तेजी से तैयार किया जा रहा है. लेकिन, लाखों पुरानी कारें और दोपहिया वाहन अभी भी सड़कों पर हैं. इन वाहनों को बदलने में कई साल लग सकते हैं और रेट्रोफिटिंग में भी समय लगेगा. ऐसे में CEA का सुझाव अहम माना जा रहा है. उन्होंने E20 को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं कही है, बल्कि उन वाहनों के लिए E10 उपलब्ध रखने का प्रस्ताव दिया है जिन्हें इसी ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था.