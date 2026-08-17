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पुरानी कारों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने की सलाह, सरकार के आर्थिक सलाहकार का बड़ा सुझाव

नागेश्वरन ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के लिए फ्यूल स्टेशन पर ई20 के साथ ही ई20 पेट्रोल का भी विकल्प होना चाहिए.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:34 PM IST
पुरानी कारों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने की सलाह, सरकार के आर्थिक सलाहकार का बड़ा सुझाव
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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