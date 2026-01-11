रेलवे का ऐतिहासिक फैसला, अंग्रेजों के 100 साल पुराने ड्रेस सिस्टम का THE END, बंद गले का सूट अब नहीं रहा फॉर्मल ड्रेस

Indian Railways : भारतीय रेलवे (IndianRailways) ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्रिटिश शासन के दौर से चली आ रही 100 साल पुरानी पहचान और परंपराओं को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अब रेलवे के अधिकारी बंद गले वाला काला कोट नहीं पहनेंगे. बंद गले वाला काला कोट अंग्रेजी शासन की औपनिवेशिक विरासत माना जाता था.

'उपनिवेशवाद के हर निशान को ढूंढकर खत्म करना है'

औपनिवेशिक निशानी को खत्म करने के कदम के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को ब्रिटिश राज द्वारा शुरू की गई रेलवे यूनिफॉर्म - काले प्रिंस कोट (बंदगला कोट) को बंद करने की घोषणा की और कहा कि हमें उपनिवेशवाद के हर निशान को ढूंढकर खत्म करना है.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार सभी जगहों पर इसी तरह की औपनिवेशिक परंपराओं पहनावे और रस्मों की पहचान करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है. इसमें कॉन्वोकेशन गाउन और कैप (रोब और मॉर्टारबोर्ड) जो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में जरूरी होते हैं और बंदगला कोट (जो अधिकारियों को फॉर्मल रिसेप्शन में पहनना जरूरी होता है) जैसे और चींजो की औपनिवेशिक निशानी को खत्म करने के लिए काम कर रही है.

औपनिवेशिक सोच से छुटकारा पाना है: वैष्णव

रेलवे अधिकारियों और जोन को बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित करने के एक कार्यक्रम में वैष्णव ने कहा कि हमें सभी औपनिवेशिक सोच से छुटकारा पाना है. हमें उनमें से हर एक को ढूंढना है और उन्हें हटाना है. चाहे वह हमारे काम करने के तरीके में हो या कपड़े पहनने के तरीके में. आज मैं पहली घोषणा कर रहा हूं. हमारा जो बंद गले का काला सूट अंग्रेजों ने शुरू किया था. आज से ये रेलवे में फॉर्मल ड्रेस नहीं रहेगी.