निवेशकों का पलायन! Groww, Zerodha, Angel One और Upstox को लगा भारी झटका, लाखों ग्राहकों ने छोड़ा साथ
अगस्त 2025 में डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों में एक्टिव निवेशकों की संख्या में गिरावट देखी गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:09 PM IST
 Major Client Losses : अगस्त 2025 में डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों में एक्टिव निवेशकों की संख्या में गिरावट देखी गई है. इस साल 2025 की पहली छमाही में देश के चार सबसे बड़े डिस्काइंट ब्रोकिंग फर्म ग्रो (Groww), जीरोधा (Zerodha), एंजेल वन (Angel One) और अपस्टॉक्स (Upstox) ने करीब 20 लाख एक्टिव इंवेस्टर्स गंवा दिए हैं. अब अगस्त महीने का आंकड़ा आया है और इन चारों ब्रोकिंग फर्म ने 7 लाख के करीब क्लाइंट्स गंवा दिए हैं.

क्यों घटे निवेशक?

SEBI ने हाल ही में मार्जिन की शर्तों को सख्त किया था. वहीं, वीकली एक्सपायरी कम करने, कैपिटल थ्रेशहोल्ड बढ़ाने और टैक्स में बढ़ोतरी करने के बाद निवेशकों की संख्या में ये गिरावट देखी गई. इसके बाद फ्यूचर्स और ऑप्शन एक्टिविटी में भी भारी गिरावट आई. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने पहले लगभग हर दिन होने वाली एक्सपायरी पर लगाम लगा दिया है. हर एक्सचेंज के लिए एक एक्सपायरी का दिन और एक ही इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी को मंजूरी दी है. जिसका प्रभाव देखने को मिला है.

 

इन कंपनियों ने जोड़े नये ग्राहक

हालांकि, ICICI सिक्योरिटीज, SBI कैप सिक्योरिटीज और पेटीएम मनी जैसी कंपनियों पर इसका असर नहीं हुआ हैं. ICICI ने अगस्त में लगभग 6,512 नए एक्टिव ग्राहक जोड़े हैं. SBI कैप सिक्योरिटीज ने 7,400 और पेटीएम ने अगस्त में लगभग 11,983 नए ग्राहक जोड़े हैं.

आर्या ब्रोकिंग, मनीवाइज फिनवेस्ट, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, रेलिगेयर ब्रोकिंग, जैनम ब्रोकिंग, YES सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ने इस गिरावट के बीच अच्छा प्रदर्शन किया हैं. इन फर्मों ने पिछले महीने अपने यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Major Client Losses

