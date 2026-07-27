/BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक रहेगा वैध, जानिए किस वाहन पर क्या होगा असर?

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो नई BS-VI कार और दोपहिया वाहन मालिकों को शुरुआती छह वर्षों में बार-बार PUC सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी. वहीं, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए PUC की अवधि दो साल रखने का प्रस्ताव है, क्योंकि ऐसे वाहन अधिक दूरी तय करते हैं. दूसरी ओर, पुरानी BS-I, BS-II और BS-III गाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि समय-समय पर उनकी जांच हो और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.