/BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक रहेगा वैध, जानिए किस वाहन पर क्या होगा असर?

Vehicle Owners to Get Relief : देशभर के करोड़ों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर BS-VI (बीएस-6) निजी यानी गैर-परिवहन वाहनों के लिए PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव के अनुसार, पहली बार रजिस्ट्रेशन के बाद शुरुआती छह वर्षों तक PUC प्रमाणपत्र तीन साल तक मान्य रहेगा. इससे नई कार और बाइक मालिकों को बार-बार प्रदूषण जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सरकार का कहना है कि आधुनिक BS-VI इंजन पहले के मुकाबले काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसी वजह से नई तकनीक वाले वाहनों के लिए PUC जांच की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. इस ड्राफ्ट पर आम लोगों और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं. सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम नियम लागू किए जाएंगे.
BS-VI निजी (गैर-परिवहन) वाहन (0-6 वर्ष): PUC की वैधता 3 वर्ष
BS-VI कमर्शियल (परिवहन) वाहन (0-6 वर्ष): PUC की वैधता 2 वर्ष
6 से 10 वर्ष पुराने BS-VI वाहन: PUC हर 1 वर्ष में रिन्यू कराना होगा
10 वर्ष से अधिक पुराने BS-VI वाहन: PUC की वैधता 6 महीने
BS-IV वाहन: PUC 6 महीने के लिए मान्य रहेगा
BS-I, BS-II और BS-III वाहन: हर 3 महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो नई BS-VI कार और दोपहिया वाहन मालिकों को शुरुआती छह वर्षों में बार-बार PUC सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी. वहीं, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए PUC की अवधि दो साल रखने का प्रस्ताव है, क्योंकि ऐसे वाहन अधिक दूरी तय करते हैं. दूसरी ओर, पुरानी BS-I, BS-II और BS-III गाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि समय-समय पर उनकी जांच हो और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.