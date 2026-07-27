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BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक रहेगा वैध, जानिए किस वाहन पर क्या होगा असर?

सरकार का कहना है कि आधुनिक BS-VI इंजन पहले के मुकाबले काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसी वजह से नई तकनीक वाले वाहनों के लिए PUC जांच की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:25 PM IST
BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक रहेगा वैध, जानिए किस वाहन पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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