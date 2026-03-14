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Hindi Newsबिजनेसपड़ोसी के मुनाफे के चक्कर में बाजार में न उतरें...BSE चीफ रामामूर्ति ने निवेशकों को किया आगाह

'पड़ोसी के मुनाफे के चक्कर में बाजार में न उतरें'...BSE चीफ रामामूर्ति ने निवेशकों को किया आगाह

राममूर्ति ने निवेशकों को सलाह दी है कि केवल दूसरों को मुनाफा कमाते देखकर शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए. उनका कहना है कि बिना जानकारी और समझ के निवेश करने से बड़े नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:09 PM IST
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Source: X/@BSEIndia
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BSE Chief Warns Investors : BSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुंदरारमन राममूर्ति ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे बिना पूरी जानकारी या अनुभव के फाइनेंशियल मार्केट में कदम न रखें. मनीकंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2026 में राममूर्ति ने कहा कि मार्केट में हिस्सा लेना दूसरों के मुनाफे से प्रभावित होने के बजाय अपनी समझ और अपनी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि केवल दूसरों को मुनाफा कमाते देखकर शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए. उनका कहना है कि बिना जानकारी और समझ के निवेश करने से बड़े नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है.

'पड़ोसी कमा रहा है इसलिए बाजार में न उतरें'

रामामूर्ति ने कहा कि कई नए निवेशक यह देखकर बाजार में आ जाते हैं कि उनके दोस्त या पड़ोसी शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं. लेकिन केवल दूसरों की कमाई देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं है. निवेश करने से पहले कंपनी, कारोबार और बाजार को समझना जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश वही करना चाहिए जिसे आप समझते हों. अगर निवेशक बिना जानकारी के सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर पैसा लगाते हैं, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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'ऑप्शंस मार्केट में उतरना चिंता का विषय है'

BSE के MD और CEO सुंदररमन रामामूर्ति ने कहा कि अनुभवहीन ट्रेडर्स के कठिन डेरिवेटिव सेगमेंट में तेजी से एंट्री को लेकर चिंता बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि बिना बाजार का अनुभव लिए सीधे ऑप्शंस मार्केट में उतरना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि रेगुलेटर्स चाहते हैं कि बाजार में भागीदारी लगातार और समझदारी से हो, ‘हीरो या जीरो’ वाली ट्रेडिंग से नहीं. रामामूर्ति ने ये भी कहा कि निवेश के फैसले ज्ञान और लंबी अवधि की समझ के आधार पर होने चाहिए, न कि दूसरों की नकल करके.

उन्होंने कहा, 'निवेश समझ के आधार पर होना चाहिए, न कि दूसरों के मुनाफे को देखकर.'

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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