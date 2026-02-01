STT in Share Market: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को द‍िये गए बजट भाषण के दौरान जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ाने की बात कही तो शेयर बाजार में भूचाल आ गया. इसका असर बाजार पर तुरंत देखा गया और सेंसेक्‍स 2300 अंक से ज्‍यादा और न‍िफ्टी 700 प्‍वाइंट से भी ज्‍यादा ग‍िर गया. STT के एक ऐलान से शेयर बाजार इतना टूट जाएगा, शायद ही क‍िसी ने इस बारे में सोचा भी हो. लेक‍िन एसटीटी को लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के एमडी और सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति का कुछ और ही कहना है. राममूर्ति ने कहा क‍ि इसमें बदलाव से इनवेस्‍टर शेयर मार्केट में लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट के लिए प्रोत्साहित होंगे.

विकसित भारत के सपने को साकार करने में म‍िलेगी मदद

उन्‍होंने कहा क‍ि इससे मार्केट में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी में भी बढ़त होगी. राममूर्ति की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि यह केंद्रीय बजट देश को भविष्य के इनवेस्‍टमेंट गंतव्य के रूप में तैयार करता है. इससे कैप‍िटल मार्केट ज्‍यादा गहरे एवं ज्यादा संतुलित होंगे. यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम है. इसमें कैप‍िटल फॉर्मेशन, राजकोषीय अनुशासन और बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग, सर्व‍िस और एमएसएमई जैसे प्रमुख विकास स्तंभों की उन्‍नत‍ि पर खास जोर दिया गया है.

डिजिटल भविष्य के लिए मास्टरस्ट्रोक

उन्होंने कहा क‍ि बजट में FY 2026-27 के लिए प्रस्तावित 12 लाख करोड़ रुपये के कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर से पूरी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने कहा कि यह बजट देश के डिजिटल भविष्य के लिए मास्टरस्ट्रोक है. उन्होंने कहा, 'पूंजी बाजारों पर एसटीटी के प्रभाव के बारे में हमें यथार्थवादी होना चाहिए. एसटीटी में ग्रोथ और डिविडेंड सेट-ऑफ को हटाने से मार्केट में कमजोरी देखी जा रही है. इससे कई हाई-फ्रीक्‍वेंसी और आर्बिट्रेज ट्रेड अव्यवहार्य हो जाएंगे. इससे शॉर्ट टर्म में बाजार की ल‍िक्‍व‍िड‍िटी और लीवरेज पर दबाव पड़ेगा.'

एसटीटी को बढ़ाने का प्रस्‍ताव

अग्रवाल ने आगे कहा, 'लेकिन विवेकपूर्ण 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे और 12.2 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के साथ, दीर्घकालिक आय ही भारत के लिए असली हीरो है.' बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा.

कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव

इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरहोल्‍डर्स को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है. इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स पर कहा कि नए संरचना के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर प्रभावी रूप से 22 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक लेनदेन के लिए 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.

क्‍या है एसटीटी?

एसटीटी (STT) शेयर बाजार में होने वाली खरीद-बिक्री पर लगाया जाने वाला छोटा-सा टैक्स है. जब आप शेयर, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड या अन्‍य स‍िक्‍योर‍िटीज की खरीद-बिक्री करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है. इस टैक्स को ब्रोकर खुद आपके ट्रेड से काट लेता है और सरकार को इस पैसे को जमा कर द‍िया जाता है. निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी (STT) को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा. इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में कोहराम मच गया.