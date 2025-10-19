Muhurat Trading : किस दिन होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, 20 या 21 अक्टूबर? जान लीजिए पूरी डिटेल

Muhurat Trading : इस साल भारत में दिवाली सोमवार, यानी 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. हालांकि, भारतीय शेयर बाजार यानी BSE और NSE में इस दिन टोकन ट्रेडिंग नहीं होगी यानी दिवाली के दिन निवेशक पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दलाल स्ट्रीट सोमवार को सामान्य कारोबारी सेशन के लिए खुला रहेगा. इसका मतलब ये है कि बाजार सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहेगा और निवेशक अपने नियमित ट्रेडिंग कार्य कर सकेंगे.

मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सेशन इस साल मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. ये सेशन सिर्फ एक घंटे के लिए होगा और इसे शुभ माना जाता है. मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा सालों से चली आ रही है और इसे हिंदू कैलेंडर के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है.

सेशन का नाम आरंभ समय समाप्ति समय ब्लॉक डील सेशन 13:15 hrs 13:30 hrs विशेष प्री-ओपन सेशन (IPO & री-लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए) 13:30 hrs 14:15 hrs सामान्य बाजार खुलने का समय (विशेष प्री-ओपन में शामिल स्टॉक्स के लिए) 14:30 hrs 14:45 hrs कॉल ऑक्शन इलिक्विड सेशन * 13:50 hrs 14:35 hrs क्लोजिंग सेशन 14:55 hrs 15:05 hrs ट्रेड मॉडिफिकेशन कट-ऑफ समय 13:45 hrs 15:15 hrs

मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगी

एक्सचेंजों के सर्कुलर के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगी, न कि सोमवार, 20 अक्टूबर को. इस दिन, भारतीय शेयर बाजार एक घंटे के ट्रेडिंग सत्र को छोड़कर बंद रहेगा. इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पहले के चलन से हटकर दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक चलेगा. हालांकि, विशेष सेशन शाम को आयोजित किया जाता है.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग ?

मुहूर्त ट्रेडिंग एक विशेष एक घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है, जो सामान्य ट्रेडिंग दिवस की तरह पूरी औपचारिकताओं के साथ आयोजित किया जाता है. निवेशक अक्सर इस ट्रेडिंग सेशन में भाग लेते हैं क्योंकि इसे इस समय निवेश करना शुभ माना जाता है. दिवाली नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होती है. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर कम होता है.