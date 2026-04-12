अब नहीं चलेगी मनमानी! 75 शेयरों पर एक्सचेंज का शिकंजा, BSE ने बदले ट्रेडिंग नियम

Big Move by BSE : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने बाजार में असामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एक्सचेंज ने 75 शेयरों के प्राइस बैंड (सर्किट फिल्टर) में संशोधन किया है. ये 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. ये फैसला उन शेयरों में तेज कीमतों की हलचल, अचानक ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी और संभावित सट्टेबाजी को देखते हुए लिया गया है.

क्या है इस फैसले का मतलब?

प्राइस बैंड या सर्किट फिल्टर तय करता है कि कोई शेयर एक दिन में कितने प्रतिशत तक ऊपर या नीचे जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर पर 20% का सर्किट है, तो वह एक दिन में अधिकतम 20% तक ही बढ़ या घट सकता है. अब BSE ने कई शेयरों के लिए ये सीमा घटा दी है. इसका मतलब है कि इन शेयरों की रोज़ाना कीमतों में उतार-चढ़ाव अब सीमित रहेगा. इसका उद्देश्य अत्यधिक वोलैटिलिटी को नियंत्रित करना और कीमतों में हेरफेर को रोकना है.

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BSE ने यह कदम क्यों उठाया?

BSE के अनुसार, उसका सर्विलांस सिस्टम लगातार बाजार में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न पर नजर रखता है. जब किसी शेयर में बिना ठोस कारण के तेज बढ़त या भारी ट्रेडिंग देखी जाती है, तो एक्सचेंज हस्तक्षेप करता है. इससे:

छोटे निवेशकों की सुरक्षा होती है

बाजार के दुरुपयोग को रोका जा सकता है

निष्पक्ष ट्रेडिंग बनाए रखने में मदद मिलती है

किन शेयरों पर हुआ असर?

इस लिस्ट में कई प्रसिद्ध और स्मॉल-कैप कंपनियां शामिल हैं, जैसे:

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज

इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी)

प्राइम फोकस

मैक्लिओड रसेल इंडिया

विपुल लिमिटेड

अहमदाबाद स्टीलक्राफ्ट

कुल मिलाकर 75 शेयरों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

अगर आप स्मॉल-कैप या कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में ट्रेड करते हैं, तो सतर्क रहें. कम सर्किट लिमिट का मतलब है कि शेयर की कीमतें तेजी से नहीं बदल पाएंगी, जिससे खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि सट्टेबाजी से बचें और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान दें. ये कदम दिखाता है कि एक्सचेंज बाजार पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं. भले ही इससे तेज मुनाफे के मौके कम हों. लेकिन ये बाजार को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा.