Advertisement
trendingNow13176232
Hindi Newsबिजनेसअब नहीं चलेगी मनमानी! 75 शेयरों पर एक्सचेंज का शिकंजा, BSE ने बदले ट्रेडिंग नियम

अब नहीं चलेगी मनमानी! 75 शेयरों पर एक्सचेंज का शिकंजा, BSE ने बदले ट्रेडिंग नियम

एक्सचेंज ने 75 शेयरों के प्राइस बैंड (सर्किट फिल्टर) में संशोधन किया है. ये 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. ये फैसला उन शेयरों में तेज कीमतों की हलचल, अचानक ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी और संभावित सट्टेबाजी को देखते हुए लिया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva
Source : Canva

Big Move by BSE :  बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने बाजार में असामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एक्सचेंज ने 75 शेयरों के प्राइस बैंड (सर्किट फिल्टर) में संशोधन किया है. ये 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. ये फैसला उन शेयरों में तेज कीमतों की हलचल, अचानक ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी और संभावित सट्टेबाजी को देखते हुए लिया गया है.

क्या है इस फैसले का मतलब?

प्राइस बैंड या सर्किट फिल्टर तय करता है कि कोई शेयर एक दिन में कितने प्रतिशत तक ऊपर या नीचे जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर पर 20% का सर्किट है, तो वह एक दिन में अधिकतम 20% तक ही बढ़ या घट सकता है. अब BSE ने कई शेयरों के लिए ये सीमा घटा दी है. इसका मतलब है कि इन शेयरों की रोज़ाना कीमतों में उतार-चढ़ाव अब सीमित रहेगा. इसका उद्देश्य अत्यधिक वोलैटिलिटी को नियंत्रित करना और कीमतों में हेरफेर को रोकना है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : ₹50000 गिरे सोने के दाम, चांदी ₹2 लाख सस्ती...खरीदारी करें या और गिरेंगे दाम?

BSE ने यह कदम क्यों उठाया?

BSE के अनुसार, उसका सर्विलांस सिस्टम लगातार बाजार में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न पर नजर रखता है. जब किसी शेयर में बिना ठोस कारण के तेज बढ़त या भारी ट्रेडिंग देखी जाती है, तो एक्सचेंज हस्तक्षेप करता है. इससे:

  • छोटे निवेशकों की सुरक्षा होती है

  • बाजार के दुरुपयोग को रोका जा सकता है

  • निष्पक्ष ट्रेडिंग बनाए रखने में मदद मिलती है

किन शेयरों पर हुआ असर?

इस लिस्ट में कई प्रसिद्ध और स्मॉल-कैप कंपनियां शामिल हैं, जैसे:

  • ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

  • स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज

  • इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी)

  • प्राइम फोकस

  • मैक्लिओड रसेल इंडिया

  • विपुल लिमिटेड

  • अहमदाबाद स्टीलक्राफ्ट

कुल मिलाकर 75 शेयरों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

अगर आप स्मॉल-कैप या कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में ट्रेड करते हैं, तो सतर्क रहें. कम सर्किट लिमिट का मतलब है कि शेयर की कीमतें तेजी से नहीं बदल पाएंगी, जिससे खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि सट्टेबाजी से बचें और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान दें. ये कदम दिखाता है कि एक्सचेंज बाजार पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं. भले ही इससे तेज मुनाफे के मौके कम हों. लेकिन ये बाजार को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

BSENSE

Trending news

पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
Punjab
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
India-China
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
West Bengal Election 2026
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
Maharashtra politics
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?