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Hindi Newsबिजनेससोमवार को सपाट बंद हुआ था बाजार, जानिए 21 अप्रैल को कैसी रह सकती है चाल, ग्लोबल मार्केट का इशारा समझिए

सोमवार को सपाट बंद हुआ था बाजार, जानिए 21 अप्रैल को कैसी रह सकती है चाल, ग्लोबल मार्केट का इशारा समझिए

BSE Stock Market 21 April:  GIFT NIFTY 42 अंकों की तेजी के साथ 24,383.50 अंकों पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए.  Dow Jones Furure 90.51 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. एशियाई बाजार में भी तेजी देखने लौटी है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 21, 2026, 08:28 AM IST
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सोमवार को सपाट बंद हुआ था बाजार, जानिए 21 अप्रैल को कैसी रह सकती है चाल, ग्लोबल मार्केट का इशारा समझिए

Stock Market 21 April: 20 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार उठा-पटक के बीच बंद हुआ. सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 26.76 अंक की बढ़त के साथ  78,520.30 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी में 11.30 अंक की तेजी आई और यह 24,364.85 पर बंद हुआ. सोमवार को 1733 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. जबकि 2471 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं.  सोमवार के बाद मंगलवार को बाजार में मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है. मंगलवार, 21 अप्रैल को बाजार हरे निशान के साथ खुलने की उम्मीद है. GIFT NIFTY 42 अंकों की तेजी के साथ 24,383.50 अंकों पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए.  Dow Jones Furure 90.51 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. एशियाई बाजार में भी तेजी देखने लौटी है. 

आज कैसा रह सकता है बाजार का हाल ?  

अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले काफी अनिश्चितता बनी हुई है. दोनों ही अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं. मंगलवार को दोनों देशों के नेताओं के बीच फिर से पाकिस्तान में मुलाकात होने की उम्मीद है. दूसरे दौर की बातचीत की उम्मीदों में शेयर बाजार में आज उत्साह देखने को मिल सकता है. अगर एशियाई बाजार पर नजर डाले तो GIFT NIFTY 54.00 अंक की तेजी के साथ 24,395.50 अंक पर ट्रेड कर रहा है. Nikkei 225 में 679.11 अंक की तेजी है.  Hang Seng में 64.93 अंकों की बढ़त लौटी है.  KOSPI में 123 अंकों की बढ़त देखने को मिली है.  

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट  

आज मंगलवार को युद्ध के बीच शांतिवार्ता की उम्मीदों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. कच्चा तेल आज सस्ता हुआ है. ब्रेंट क्रूड ञयल 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 94.99 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. Q4 के नतीजों के सीजन से बाजार में उत्साह लौट सकता है. पावर,कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे ग्रोथ-ओरिएंटेड सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिल सकती है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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