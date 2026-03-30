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Hindi Newsबिजनेसअमेरिका, जापान से मिले तबाही के सिग्नल से भारत के बाजार में कोहराम, खुलने के साथ सेंसेक्स -1088 अंक क्रैश

अमेरिका, जापान से मिले तबाही के सिग्नल से भारत के बाजार में कोहराम, खुलने के साथ सेंसेक्स -1088 अंक क्रैश

सोमवार को हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट तबाही का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है. ग्लोबल मार्केट में मिल रहे तबाही के सिग्नल की बदौलत सेंसेक्स आज -1085.25 -1.47% अंक टूटकर खुला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 30, 2026, 09:20 AM IST
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अमेरिका, जापान से मिले तबाही के सिग्नल से भारत के बाजार में कोहराम, खुलने के साथ सेंसेक्स -1088 अंक क्रैश

BSE Sensex Crash: सोमवार को हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट तबाही का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है. ग्लोबल मार्केट में मिल रहे तबाही के सिग्नल की बदौलत सेंसेक्स आज -1085.25 -1.47% अंक टूटकर खुला है. 9.15 बजे सेंसेक्स 72,497.97 अंक पर क्रैश हो गया.  

 

ग्लोबल मार्केट में भारी तबाही मची, अमेरिका-ईरान युद्ध के भीषण होने के संकेतों ने एशियाई बाजार को अपनी चपेट में ले लिया है.अमेरिकी बाजार लाल रहा तो GIFT NIFTY इंडेक्स 250 अंक फिसलकर 25,565  पर पहुंच गया. जापान का Nillei , हांगकांग का HangSeng सब क्रैश हो गया.  इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है. प्री ओपनिंग में ही Sensex 1700 अंक तक गिर गया. प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 72,565.22 पर पहुंच गया था.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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