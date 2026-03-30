अमेरिका, जापान से मिले तबाही के सिग्नल से भारत के बाजार में कोहराम, खुलने के साथ सेंसेक्स -1088 अंक क्रैश

BSE Sensex Crash: सोमवार को हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट तबाही का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है. ग्लोबल मार्केट में मिल रहे तबाही के सिग्नल की बदौलत सेंसेक्स आज -1085.25 -1.47% अंक टूटकर खुला है. 9.15 बजे सेंसेक्स 72,497.97 अंक पर क्रैश हो गया.

ग्लोबल मार्केट में भारी तबाही मची, अमेरिका-ईरान युद्ध के भीषण होने के संकेतों ने एशियाई बाजार को अपनी चपेट में ले लिया है.अमेरिकी बाजार लाल रहा तो GIFT NIFTY इंडेक्स 250 अंक फिसलकर 25,565 पर पहुंच गया. जापान का Nillei , हांगकांग का HangSeng सब क्रैश हो गया. इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है. प्री ओपनिंग में ही Sensex 1700 अंक तक गिर गया. प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 72,565.22 पर पहुंच गया था.